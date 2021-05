Ilu Polaków nie zamierza się zaszczepić przeciw COVID-19?

Połowa ankietowanych nie chce się zaszczepić z uwagi na obawy o skutki uboczne. Prawie tyle samo osób nie wierzy w skuteczność preparatów. Co szósty z grupy sceptyków nie wierzy w pandemię.

Co trzeci dorosły Polak wciąż nie zarejestrował się na szczepienie

21,9% w ogóle nie zamierza się szczepić

46,1% sceptyków szczepienia jako powód podaje brak wiary w skuteczność szczepionki



38,8% pełnoletnich uczestników sondażu, który Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat prowadziło od 20 do 21 maja 2021 roku, przyjęło już jedną dawkę szczepionki, kolejnych 11,7% zaszczepionych było dwoma dawkami, natomiast 49,5% nie zostało jeszcze zaszczepionych.

34,5% nie zarejestrowało się jeszcze w systemie

Okazuje się, że tylko 15% osób niezaszczepionych zarejestrowało się na szczepienia, zaś 34,5% nie dokonało rejestracji w systemie Narodowego Programu Szczepień. Pozostali uczestnicy badani są już zaszczepieni co najmniej jedną dawką.

Ankietowani zostali zapytani w takim razie o to, czy w ogóle zamierzają się szczepić. I tu odsetek odpowiedzi negatywnych wyniósł 21,9%, podczas gdy zamiar zaszczepienia się przeciw koronawirusowi zadeklarowało jedynie co ósmy Polak. Reszta ankietowanych to osoby, które albo są już zaszczepione, albo zarejestrowały się na szczepienie.

Przekonanie, że szczepionka nie działa

Dopytano osoby, które nie chcą się szczepić o powody swojej decyzji. Najczęściej wskazywano obawy przed skutkami ubocznymi (52,5% wskazań), a także brak wiary w skuteczność szczepionki (46,1%).

Przekonanie, że szczepionka nie chroni przed kolejnymi wariantami koronawirusa – jako powód unikania szczepień wskazało 45,2% sceptyków szczepienia. Co szósty ankietowany z tej grupy nie wierzy w pandemię. Respondenci wskazywali również inne powody, niewymienione w kafeterii (18,3%).

Rodziców dzieci w wieku powyżej 12 lat zapytano ponadto czy zamierzają zaszczepić swoje dzieci, kiedy będzie taka możliwość. Ponad połowa opiekunów (52,8%) zadeklarowała gotowość szczepienia, prawie jedna czwarta stwierdziła, że nie będzie szczepić młodzieży, natomiast 23,3% ankietowanych uchyliło się od odpowiedzi.

Sondaż „Opinie Polaków podczas pandemii SARS-CoV-2” został przeprowadzony od 20 do 21 maja 2021 roku przez Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® metodą CAWI na grupie 1000 pełnoletnich Polaków, reprezentatywnej ze względu na płeć i wiek. To kolejny sondaż z cyklu badań opinii Polaków, jakie prowadzi BioStat podczas epidemii koronawirusa.