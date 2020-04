Iwermektyna lekiem kolejnej szansy w walce z COVID-19?

Naukowcy badają leki obecne już na rynku pod kątem ich skuteczności w walce z koronawirusem. Zaczynają pojawiać się informacje, iż przeciwpasożytnicza iwermektyna może skutecznie hamować namnażanie się tego wirusa i niszczyć go w 48 godzin.

Amerykańska Agencja Żywności i Leków potwierdziła, że w badaniach laboratoryjnych przeprowadzonych przez australijskich naukowców inwermektyna wykazała działanie inhibicyjne dla koronawirusa SARS-CoV-2 (czyli dezaktywowała go) - podaje Radio ZET.

Badacze dodali 5 mikromoli Iwermektyny do komórek Vero-hSLAM ¬zarażonych wirusem. Po 24 godzinach wykonano test RT-PCR, by sprawdzić, jaka jest ilość RNA wirusa w komórkach – zanotowano 99,8% redukcji. Po 48 godzinach wirusa nie było w ogóle. Wciąż jednak stanowi zagadkę mechanizm działania Iwermektyny na koronawirusa. Być może – zdaniem badaczy – ma to związek z hamowaniem transportu komórkowego białek wirusa.

Lek to mieszanina dwóch wielofunkcyjnych organicznych związków chemicznych pochodzenia półsyntetycznego, pochodnych jednego z produktów fermentacji Streptomyces avermitilis. Stosowana jako ogólnoustrojowy lek przeciwrobaczy u zwierząt i u ludzi, szczególnie w leczeniu onchocerkozy (ślepoty rzecznej) oraz miejscowo w leczeniu trądziku różowatego.

Działanie na inne pasożyty takie jak glista ludzka, włosogłówka ludzka, owsik ludzki i wszy jest uważane za korzystny efekt uboczny - podaje Wikipedia.

Iwermektyna jest dopuszczona do obrotu w Polsce (2018) jedynie w postaci kremu do stosowania zewnętrznego.