Jak długo trwa ochrona po szczepieniu na covid

Padają pytania, jak długo trwa odporność szczepionek, które mamy teraz pod ręką.

Pytanie o długość ochrony po szczepieniu na covid-19 jest powszechne. A jak z odpowiedzią?

Potrzebny cały cykl szczepienia

To co wiemy, to fakt, że zarówno szczepionki Pfizer i Moderna, jak i AstraZeneca COVID-19 wymagają pełnego cyklu 2 dawek w celu uzyskania najlepszej odpowiedzi immunologicznej.

Chociaż częściowa ochrona przed COVID-19 może nastąpić już po 12 dniach od podania pierwszej dawki, ochrona ta prawdopodobnie będzie krótkotrwała.

Druga dawka zachęca organizm do wytworzenia silniejszej ochrony przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, który powoduje COVID-19. Osoby mogą nie uzyskać pełnej ochrony do 7-14 dni po podaniu drugiej dawki szczepionki Pfizer lub AstraZeneca.

Jak długo chronione są osoby zaszczepione?

Nie jest jasne, jak długo szczepionki będą chronić przed COVID-19. Potrzebne są dalsze badania, aby zobaczyć, w jakim stopniu szczepionki zmniejszają przenoszenie koronawirusa.

Badania sugerują również, że szczepionki przeciw COVID-19 mogą mieć niższą skuteczność przeciwko niektórym wariantom wirusa. Regularnie pojawiają się nowe warianty, które mogą być bardziej odporne na szczepionki.

Los Angeles Times zapytał o to dr Katherine O'Brien, która kieruje działem szczepionek w Światowej Organizacji Zdrowia:

- Nie wiemy jeszcze, jak długo trwa odporność szczepionek, które mamy teraz pod ręką. Będziemy musieli poczekać, żeby się tego dowiedzieć - odpowiedziała ekspert.

Przynajmniej 6 miesięcy

Firma Moderna poinformowała w oświadczeniu wydanym w zeszłym tygodniu, że jej szczepionka była skuteczna w ponad 90% w zapobieganiu COVID-19 i ponad 95% w zapobieganiu ciężkim przypadkom choroby wśród uczestników badań klinicznych. U połowy osób efekt utrzymywał się przez co najmniej 6 miesięcy.

Ponadto badania krwi 33 osób, które uczestniczyły w pierwszej fazie badania klinicznego Moderna, wykazały, że przeciwciała koronawirusa pozostawały aktywne sześć miesięcy po otrzymaniu drugiej dawki. Wyniki te zostały opublikowane w tym miesiącu w New England Journal of Medicine (Antibody Persistence through 6 Months after the Second Dose of mRNA-1273 Vaccine for Covid-19).