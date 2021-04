Jak długo trwa odporność po szczepionce na COVID-19?

Szczepionki Pfizer, Moderna i Johnson & Johnson zapewniają dobrą ochronę przed wirusem wywołującym Covid-19 - to już wiemy. Ale jak długo trwa ta ochrona?

Ochrona po szczepionce trwa co najmniej sześć miesięcy

Wyniki wykazały minimalny spadek poziomu przeciwciał

Czy szczepionki mogą zapewnić odporność na całe życie?

Wall Street Journal przygotował informacje, co wiemy na chwilę obecną o efektach szczepień. W opracowaniu uwzględniono trzy preparaty dostępne na amerykańskim rynku: Pfizera, Moderny i Johnson&Johnson.

Jak długo jesteśmy chronieni po otrzymaniu szczepionki na Covid-19? Czy skuteczność spada z upływem czasu?

Najnowsze dane firmy Pfizer, producenta jednej z trzech szczepionek dostępnych w USA, wskazują, że ochrona trwa co najmniej sześć miesięcy. Wyniki wykazały minimalny spadek poziomu przeciwciał.

Według ostatnich badań opublikowanych w NEJM, biorcy szczepionki Moderna mieli również wysoki poziom przeciwciał ponad sześć miesięcy później.

Jak podkreśla gazeta, niektórzy doszli do błędnych wniosków, że te szczepionki zapewniają tylko sześć miesięcy ochrony. - To nieprawda. To są dane z sześciu miesięcy obserwacji. Prawdopodobnie za sześć miesięcy od teraz dowiemy się, że mamy rok ochrony” - prognozuje Scott Hensley, profesor mikrobiologii z University of Pennsylvania.

Czy ochrona zapewniana przez szczepionkę Johnson & Johnson będzie trwać tak długo, jak firma Pfizer i Moderna?

Firma Johnson & Johnson używa innej platformy do wytwarzania swojej szczepionki i nie jest w użyciu wystarczająco długo, aby wnioskować podobnie.

- Wydaje się, że poziom przeciwciał u osób otrzymujących szczepionkę Johnson & Johnson stale rośnie od dwóch tygodni do 70 dni po szczepieniu. Tak więc, chociaż zgłaszana przez J&J skuteczność jest niższa niż Pfizer i Moderna, dr Bhattacharya mówi, że może być podobna w późniejszym czasie - wyjaśnił Deepta Bhattacharya, profesor nadzwyczajny immunobiologii na University of Arizona w Tucson.

Czy szczepionki mogą zapewnić odporność na całe życie?

Niektórzy naukowcy twierdzą, że pewien poziom ochrony może trwać latami, a nawet dziesięciolecia, ale tego do końca nie wiemy.

- Badanie Nature 2020 wykazało, że pacjenci, którzy byli zakażeni wirusem SARS - podobnym koronawirusem do tego, który wywołuje Covid-19 - po 17 latach nadal mieli odporność na limfocyty T - mówi Monica Gandhi, lekarz chorób zakaźnych i profesor medycyny na Uniwersytecie Kalifornijskim: San Francisco.

Z kolei badanie Nature z 2008 roku wykazało, że osoby, które przeżyły pandemię grypy z 1918 roku, były w stanie wytworzyć przeciwciała z komórek pamięci B po ekspozycji na ten sam szczep grypy dziewięć dekad później.