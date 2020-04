Jak kardiolog patrzy na pacjenta z cukrzycą

Za większość zgonów chorych na cukrzycę odpowiedzialne są choroby układu krążenia. W cukrzycy typu 2 ryzyko sercowo-naczyniowe jest statystycznie 2 razy większe w porównaniu do osób o podobnej charakterystyce klinicznej bez cukrzycy. Kardiolog o cukrzycy w najnowszym aptekarzy Polskim.

W kwietniowym wydaniu Aptekarza Polskiego opublikowano artykuł Leczenie cukrzycy z perspektywy kardiologa autorstwa dr hab. n. med. Grzegorza Piotrowskiego, kierownika Zakładu Kardioonkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Cukrzyca jest chorobą ogólnoustrojową. Z czasem, w wyniku wielu zaburzeń metabolicznych dochodzi do powikłań w organizmie osoby chorej. Z najważniejszych, w kontekście spojrzenia na cukrzycę przez kardiologa, należy wymienić mikroangiopatie i makroangiopatie.

Wśród mikroangiopatii wyróżnia się retinopatię, nefropatię, polineuropatię i neuropatię autonomiczną. Choroby dużych tętnic powstające w następstwie cukrzycowych zaburzeń metabolicznych to makroangiopatie i do nich należą: choroba wieńcowa z jej najgorszą postacią – zawałem serca, zaburzenia krążenia mózgowego w tym udar mózgu, miażdżyca tętnic obwodowych, zwłaszcza kończyn dolnych doprowadzająca często do amputacji.

Za większość zgonów chorych na cukrzycę odpowiedzialne są choroby układu krążenia. Ryzyko sercowo-naczyniowe to prawdopodobieństwo wystąpienia choroby sercowo-naczyniowej, czyli choroby będącej następstwem uszkodzenia tętnic, narządów przez nie zaopatrywanych oraz uszkodzenia serca. W cukrzycy typu 2 ryzyko sercowo-naczyniowe jest statystycznie 2 razy większe w porównaniu do osób o podobnej charakterystyce klinicznej bez cukrzycy.

Chory z cukrzycą typu 2 ma statystycznie 2 razy większe ryzyko zachorowania na zawał serca, miażdżycę objawową tętnic obwodowych, która doprowadza do amputacji czy udar mózgu. W ostatnich latach zaobserwowano bardzo ścisły związek przyczynowo-skutkowy cukrzycy typu 2 z niewydolnością serca. Chorzy na cukrzycę w 10-15% mają rozpoznaną niewydolność serca.

Natomiast 47% pacjentów z ciężką niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory (HFrEF) choruje na współistniejącą cukrzycę, a 25% ma rozpoznany stan przedcukrzycowy. Współistnienie cukrzycy i niewydolności serca znacznie pogarsza rokowanie. Śmiertelność chorych z niewydolnością serca i cukrzycą typu 2 jest dwukrotnie większa w porównaniu do pacjentów z niewydolnością serca bez cukrzycy.

Chorzy z cukrzycą częściej niż bez mają nadciśnienie tętnicze. Z kolei u chorych z nadciśnieniem istotnie częściej stwierdzana jest cukrzyca. Istnieje wspólne podłoże patofizjologiczne między tymi dwoma stanami chorobowymi.

