Jak leczyć trądzik różowaty?

Prawidłowe dbanie o skórę to kwestia, która dotyczy nie tylko kobiet, ale także mężczyzn. Zastosowanie właściwej pielęgnacji oraz zasięgnięcie porady dermatologa w razie potrzeby jest kluczowe, aby uniknąć ryzyka w postaci chorób skóry. Jedną z najczęstszych przypadłości jest zdecydowanie trądzik różowaty. Z jakimi objawami mamy wówczas do czynienia, a przede wszystkim: w jaki sposób skutecznie się ich pozbyć?

Jak rozpoznać trądzik różowaty?

Ponieważ trądzik różowaty to przewlekła choroba objawiająca się głównie rozległym stanem zapalnym, trudno go przeoczyć. Zdarza się jednak, że osoba, której ten problem dotyczy, mylnie uznaje to za reakcję alergiczną. Czasem też ktoś decyduje się na zbagatelizowanie niepokojących symptomów, jednak takie działanie może przynieść bardzo przykre konsekwencje.

Trądzik różowaty dotyczy głównie centralnej części twarzy: czoła, okolic nosa, brody, a także policzków. Istnieją przypadki, podczas których zmiany obejmują również owłosioną skórę głowy i szyję, a nawet dekolt.

Początkowo choroba objawia się poprzez okresowe, miejscowe zaczerwienienie, które po pewnym czasie znika. Z czasem rumień staje się coraz bardziej uporczywy, aż wreszcie przyjmuje stałą formę. W zaawansowanej fazie trądziku różowatego pojawiają się też wypryski w postaci grudek i krost. U mężczyzn dodatkowo może dojść do zgrubienia naskórka oraz powstania guzków, które mogą doprowadzić nawet do trwałych deformacji twarzy, szczególnie w obrębie nosa.

Jeśli często i łatwo się rumienimy, niekoniecznie musi być to oznaka trądziku różowatego. Podobne zjawisko można zaobserwować u posiadaczy cery naczynkowej. Ponieważ jest ona bardzo wymagająca i delikatna, należy już wówczas wdrożyć właściwą pielęgnację. Cera naczynkowa to niestety idealne podłoże dla chorób skóry, w tym właśnie dla wspomnianej odmiany trądziku.

Objawom schorzenia towarzyszy zazwyczaj silny łojotok, a także uporczywe pieczenie i swędzenie miejsc, w których występują niedoskonałości. Natychmiast po zauważeniu nieprawidłowości na naszej cerze należy skonsultować się z dermatologiem, tak by ten mógł dobrać odpowiednie leczenie.

Lekarz przeprowadzi z nami szczegółowy wywiad, a przede wszystkim dokładnie zbada wszelkie symptomy. Ponieważ trądzik różowaty posiada bardzo wyraźny obraz kliniczny, łatwo jest go trafnie zdiagnozować.