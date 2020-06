Jak skutecznie zadbać o zdrowie Polaków? Receptą jest m.in. profilaktyka i powszechna edukacja

W dobie pandemii SARS-CoV-2, zapobieganie, między innymi chorobom zakaźnym, nabrało szczególnego, wręcz kluczowego znaczenia - zgodnie przyznawali uczestnicy zdalnej sesji pt. „Po pierwsze profilaktyka” w ramach V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych Online (14 maja-14 lipca). Czy pandemia koronawirusa na trwałe zmieni, w pozytywny sposób, podejście Polaków do profilaktyki i zapobiegania chorobom?

Jak należy prowadzić edukację zdrowotną społeczeństwa? Jaka powinna być rola państwa, samorządów i pracodawców w systemie zdrowia publicznego? M.in. na takie pytania odpowiadali eksperci podczas wtorkowej (9 czerwca) zdalnej debaty V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych Online.

- W dobie pandemii SARS-CoV-2, zapobieganie, między innymi chorobom zakaźnym, nabrało szczególnego, wręcz kluczowego znaczenia - zgodnie przyznawali uczestnicy wtorkowej (9 czerwca) zdalnej debaty pt. „Po pierwsze profilaktyka” w ramach V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych Online (Health Challenges Congress - HCC, 14 maja-14 lipca).

W trakcie dyskusji poprosiliśmy ekspertów o wskazanie przykładów prostych inwestycji w zdrowie Polaków (w tym w profilaktykę i edukację), które nie tylko lepiej przygotowałyby nas do ewentualnej kolejnej fali zachorowań na COVID-19, ale też wzmocniłyby potencjał zdrowotny rodaków na dłużej.

Bezruch jest cichym zabójcą

W opinii dr Agnieszki Stępień z Katedry Rehabilitacji AWF w Warszawie, prezes Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska, decydenci polityki zdrowotnej muszą pamiętać o inwestowaniu w aktywność fizyczną społeczeństwa.

- Proponuję przygotowanie i realizację kampanii społecznej pod hasłem „Ruch jest lekiem” lub „Bezruch to cichy zabójca”. Brak aktywności fizycznej jest bowiem jedną z ważniejszych przyczyn wielu chorób cywilizacyjnych. Pamiętajmy, że ruch stanowi bardzo ważną część profilaktyki, między innymi cukrzycy, osteoporozy, chorób sercowo-naczyniowych, otyłości - wyliczała prezes Agnieszka Stępień.

Podkreślała także kluczowe znaczenie aktywności fizycznej u dzieci, niezbędnej dla prawidłowego rozwoju narządu ruchu. Dodała, że promowane w reklamach leczenie różnych dolegliwości, w tym między innymi bólowych, sprowadza się stosowania leków.

- Bardzo natomiast brakuje kampanii społecznych w skuteczny sposób zachęcających do ruchu. Polacy nie znają wytycznych WHO dotyczących tego, w jaki sposób być aktywnym fizycznie. Takie kampanie to naprawdę ważna inwestycja w zdrowie każdego z nas - podsumowała dr Stępień.