Jaką dawkę witaminy D należy podawać dziecku przed, a jaką po 1. roku życia?

Dzieci powyżej 1. roku życia są w grupie ryzyka niedoborów żywieniowych związanych z witaminą D. W tym wieku zapotrzebowanie na witaminę D jest sześciokrotnie wyższe niż u osób dorosłych w przeliczeniu na kilogram masy ciała.

Rozwój układu immunologicznego zaczyna się już podczas życia płodowego oraz pierwszych 3 lat życia dziecka i trwa do 12 roku życia. Jednym z najlepszych sposobów budowania odporności jest stosowanie prawidłowej, odpowiednio zbilansowanej diety, która powinna zawierać składniki takie jak m.in. witamina D.

Z badania "Kompleksowa ocena sposobu żywienia dzieci w wieku 5.do 36. miesiąca życia - badanie ogólnopolskie 2016 rok", (Weker H.i wsp., Instytut Matki i Dziecka, 2017) wynika, że aż 94% dzieci nie otrzymuje z dietą odpowiedniej ilości tej witaminy.

Suplementacja - jakie dawki przez 1 rokiem?

Bez względu na to czy niemowlę jest karmione piersią czy mlekiem modyfikowanym, zaleca się przez pierwsze pół roku życia suplementację witaminy D w ilości 400 IU/dobę.

Pomiędzy 17. a 26. tygodniem życia eksperci rekomendują by rozpocząć rozszerzanie diety niemowlęcia zaczynając od zielonych warzyw, następnie owoców, mięsa, jaj czy produktów zbożowych tj. kaszki, kleiki, których konsystencja jest dopasowana do umiejętności jedzenia dziecka.

Z uwagi na rosnące wymagania żywieniowe niemowląt po 6. miesiącu życia rekomenduje się by codziennie suplementować 400-600 IU witaminę D aż do skończonego 12 miesiąca życia. Mleko stanowi podstawę żywienia dziecka w pierwszym roku życia, jednak eksperci są zgodni, że suplementacja witaminy D w tym okresie rozwojowym jest niezbędna z uwagi na szereg korzyści jakie niesie ze sobą.

Dawkowanie po 1. roku życia

Spożycie tej witaminy z dietą jest zazwyczaj niewystarczające, stąd konieczność uzupełniania poprzez spożywanie produktów wzbogacanych w tę witaminę oraz jej suplementację – po konsultacji z lekarzem. Zgodnie z zaleceniami ekspertów, dzieci w wieku 1–10 lat nie muszą suplementować witaminy D, jeżeli przebywają na słońcu z odkrytymi przedramionami i podudziami, przez co najmniej 15 minut w godzinach od 10.00 do 15.00, bez kremów z filtrem, w okresie od maja do września.

Jeżeli warunki te nie są spełnione to warto suplementować witaminę D w dawce 600–1000 IU/dobę, w zależności od masy ciała i podaży witaminy D w diecie, przez cały rok.

Czy można przedawkować witaminę D?

Przedawkowanie witaminy D jest bardzo rzadkim zjawiskiem. Należy podkreślić, że nie można znacznie przekroczyć stężenia witaminy D poprzez samą dietę i ekspozycję ciała na słońce.

Przedawkowanie witaminy D powodowane jest długotrwałym przyjmowaniem nieprawidłowych, większych niż zalecane dawek suplementów. Zbyt wysokie dawki witaminy D są przyczyną utraty apetytu oraz mogą zwiększać uczucie pragnienia. Przedawkowanie niekiedy wpływa również na zaburzenia pracy mózgu, powodując otępienie i osłabienie.

Co więcej, przy wysokich dawkach witaminy D następuje zwiększone wchłanianie wapnia oraz zwiększona resorpcja kości wywołująca hiperkalcemię (nadmiar wapnia w organizmie), która prowadzi do odkładania się jonów wapnia w wielu organach, między innymi w sercu, tętnicach i nerkach.

Witamina D a koronawirus

W świetle aktualnej wiedzy deficyt witaminy D we krwi, poprzez zaburzenie funkcjonowania układu odpornościowego może pogarszać leczenie COVID-19.

Wciąż jednak wiele pytań, na temat skuteczności witaminy D w prewencji i leczeniu tej choroby pozostaje bez odpowiedzi.

