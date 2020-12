Jaka jest etiologia infekcji gardła i jak je leczyć?

Infekcje gardła to jedne z najczęstszych dolegliwości, z którymi musimy mierzyć się w okresie jesienno-zimowym. Pojawiają się zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Ból, pieczenie i trudności z przełykaniem powodują dyskomfort i złe samopoczucie. W tych dolegliwościach poleć swoim pacjentom pastylki Hascosept – sprawdź dlaczego.

Skąd biorą się stany zapalne gardła?

Najczęstszą przyczyną ostrych stanów zapalnych gardła (70–85% przypadków u dzieci i 90–95% przypadków u osób dorosłych) jest zakażenie wirusowe. Powodują je wirusy grypy, paragrypy, koronawirusy, rinowirusy czy adenowirusy. Pozostałe przypadki są związane z obecnością bakterii, takich jak paciorkowcowe beta-hemolizujące typu A. Wywołują one liczne objawy – przede wszystkim drapanie i ból gardła. Ostre zapalenie gardła najczęściej obejmuje obszar od migdałków podniebiennych aż po samą krtań, dlatego tak istotne jest jak najszybsze zwalczenie problemu.

W leczeniu stanów zapalnych gardła istotne jest przede wszystkim zastosowanie środków o działaniu miejscowym – takich, które wykazują właściwości przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwobrzękowe i znieczulające, dzięki czemu przywracają komfort życia pacjenta i pozwalają mu ponownie swobodnie przełykać.

Jak radzić sobie z objawami infekcji gardła?

Dobór odpowiednich pastylek na gardło ma ogromne znaczenie. Przede wszystkim powinny być one lekiem, a nie suplementem diety, a skuteczność substancji czynnej, którą zawierają, musi być potwierdzona badaniami klinicznymi. Pastylki Hascosept to preparat, który spełnia wszystkie te warunki – to lek z benzydaminą do stosowania miejscowego, dzięki czemu działa on bezpośrednio w miejscu bólu. Pastylki wykazują działanie:

• przeciwbólowe,

• przeciwzapalne;

• przeciwobrzękowe;

• odkażające;

• znieczulające.



Podstawowym składnikiem odpowiedzialnym za jego kompleksowe działanie jest benzydamina – substancja stosowana w leczeniu stanów zapalnych gardła oraz jamy ustnej od ponad 60 lat.