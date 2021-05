Jakie leki mogą wywołać negatywne interakcje ze szczepionką na covid?

W przypadku niektórych leków stosowanych na choroby autoimmunologiczne zaleca się zmianę schematów dawkowania w momencie szczepienia przeciw covid-19.

Serwis healthline.com poprosił eksperta, Alana Cartera, farmaceutę klinicznego, by odpowiedział na pytania czytelników, związane ze szczepieniami przeciwko cvovid-19.

Czy są jakieś skutki uboczne, które są bardziej prawdopodobne, jeśli mam chorobę przewlekłą?

Nie wykazano, by osoby z chorobami przewlekłymi były bardziej narażone na skutki uboczne po szczepionkach.

Skąd mam wiedzieć, czy jestem uczulony na szczepionkę przeciw covid-19?

Jeśli dana osoba w przeszłości nie miała reakcji alergicznej na inne szczepionki, nie ma sposobu, aby stwierdzić taką reakcję w przypadku preparatu przeciw covid-19 zanim nie zostanie podany.

Dlatego standardowym sposobem postępowania jest pozostanie w miejscu szczepienia przez co najmniej 15 minut po podaniu szczepionki. Przeszkolony personel może zapewnić pomoc w przypadku reakcji alergicznych.

Co w przypadku, gdy reakcja alergiczna wystąpiła w przeszłości po szczepieniu przeciwko grypie?

Szczepionki przeciw COVID-19 to inne preparaty niż szczepionki przeciw grypie, więc wcale nie muszą powodować podobnych reakcji.

W przypadku bardzo poważnych reakcji alergicznych na szczepionki przeciw grypie, należy omówić sytuację z lekarzem.

Jeśli po pierwszej dawce pojawiły się działania niepożądane, czy należy przyjąć drugą dawkę?

Jeśli tymi niekorzystnymi reakcjami były: ból, w tym ból głowy, dreszcze lub gorączka, to podobnych reakcji należy spodziewać się też po drugiej dawce. Ponieważ są to odnotowane w trakcie badań klinicznych możliwe skutki uboczne, nie jest to przeciwwskazanie do przyjęcia drugiej dawki.

Jeśli reakcją na pierwszą dawkę była reakcja alergiczna, druga dawka nie jest wskazana i sytuację należy omówić z lekarzem.

Jak długo po zaszczepieniu będę chroniony przed wirusem?

Przeciwciała przeciwko wirusowi wywołującemu COVID-19 powinny utrzymywać się co najmniej 6 miesięcy, być może nawet do roku. Badania w tym zakresie wciąż trwają.

Przyjmuję leki immunosupresyjne. Czy szczepionka nie wpływa na terapię?

Według American College of Rheumatology, osoby z chorobami autoimmunologicznymi wydają się być bardziej narażone na poważny przebieg zakażenia COVID-19 i dlatego zaleca się szczepienie.

Należy porozmawiać z lekarzem, w tym m.in. o skoordynowaniu przyjęcia szczepionki z lekami immunosupresyjnymi.

Czy powinienem przestać brać leki, w związku ze szczepieniem?

W przypadku większości schorzeń, przyjmowanie leków należy kontynuować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku niektórych leków na choroby autoimmunologiczne zaleca się zmianę schematów dawkowania.

Jakie leki mogą wywołać potencjalnie negatywne interakcje ze szczepionką?

American College of Rheumatology zaleca dostosowanie do szczepienia czasu cykli dawkowania: metotreksatu, inhibitorów JAK, abataceptu, cyklofosfamidu i rytuksymabu.