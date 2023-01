Jakie są najczęstsze przyczyny łysienia? Odpowiadamy! fot. freepik.com

Człowiek każdego dnia traci około 50 do 100 włosów i jest to normalne zjawisko. Problem zaczyna się jednak w sytuacji, kiedy liczba ta znacznie się zwiększa, a na głowie pojawiają się miejsca bez włosów. Łysienie to powszechny problem, który choć częściej dotyka mężczyzn, nie omija również kobiet. Przyczyny tej dolegliwości u kobiet i mężczyzn nierzadko się różnią. Co może powodować nadmierną utratę włosów? Podpowiadamy.





Łysienie telogenowe Łysienie telogenowe jest jedną z najczęstszych przyczyn przerzedzenia włosów, zwłaszcza u kobiet. Jest ono związane ze skróceniem fazy wzrostu włosa. Kiedy najwięcej kosmyków znajduje się w fazie telogenu, czyli spoczynku, wówczas wypadają. Ten rodzaj łysienia nie jest widoczny od razu, ale mniej więcej po 2-4 miesiącach od momentu zadziałania bodźca. Z tym rodzajem łysienia można radzić sobie, na przykład korzystając ze specjalnych szamponów dostępnych na www.drmaxdrogeria.pl. Warto jednak wiedzieć, że najczęściej nasilone wypadanie włosów spowodowane przez skrócenie fazy wzrostu wywołują czynniki zewnętrzne, takie jak uszkodzenia mechaniczne kosmyków, nieodpowiednia ich pielęgnacja, niektóre leki, choroby, a także przewlekły stres czy niedobory żywieniowe. Łysienie androgenowe Łysienie androgenowe to z kolei najczęstsza przyczyna nadmiernego wypadania włosów u mężczyzn, choć dotyka również kobiet. Dolegliwość ta uwarunkowana jest aktywnością enzymu alfa-reduktazy, który znajduje się w mieszku włosowym i zajmuje się przetwarzaniem testosteronu. Łysienie androgenowe ma charakter przewlekły i postępujący. Wypadanie włosów u mężczyzn w przebiegu tej dolegliwości obserwowane jest na początku przy linii włosów i prowadzi do powstawania zakoli, przerzedzenia obserwuje się także na czubku głowy. U kobiet z kolei nadmierna utrata włosów występuje głównie w okolicy ciemieniowo-szczytowej. Łysienie plackowate Przyczyną wypadania włosów może być również dolegliwość o podłożu immunologicznym, jaką jest łysienie plackowate. Czynnikiem, który może doprowadzić do zaostrzenia tej choroby, jest przewlekły stres. Często jednak objawy łysienia plackowatego widoczne są już w okresie dzieciństwa. Dermatoza ta ma charakter nawrotowy i rozpoznaje się ją po charakterystycznych ogniskach łysienia w kształcie placków. Chory w takiej sytuacji powinien pozostawać pod opieką dermatologa. Łysienie bliznowaciejące Jedną z najrzadszych przyczyn łysienia, która jednak w odróżnieniu od pozostałych dolegliwości powoduje nieodwracalne uszkodzenie mieszków włosowych, a więc trwałą utratę włosów, jest łysienie bliznowaciejące. Ten rodzaj łysienia często powiązany jest z chorobami autoimmunologicznymi i może wystąpić w każdym wieku, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn.

