Jedziesz w tropiki? Profilaktyka czy terapia wyczekująca? Wszystko co warto wiedzieć o malarii

W przypadku malarii nie wystarczą repelenty i moskitiery; należy dołączyć do tego chemioprofilaktykę – przyjmowanie tabletek antymalarycznych. Jest też tzw. terapia wyczekująca dla tych turystów, którzy przyjęli zasadę braku działań profilaktycznych, jednak zaopatrzonych w lek i gotowych do jego zastosowania w przypadku pojawienia się objawów malarii.

Podczas V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych online, dr Piotr Kajfasz, specjalista chorób zakaźnych oraz medycyny morskiej i tropikalnej z Ośrodka Medyczny Służby Zagranicznej MSZ w Warszawie, przedstawił sposoby ochrony przed malarią.

Malaria należy do chorób wektorowych. Mamy 6 podstawowych jednostek chorobowych roznoszonych przez komary (malaria, denga, żółta gorączka, chikungynya, Gorączka Zachodniego Nilu i Japońskie zapalenie mózgu), ale jest ich więcej.

Malaria jest chorobą pasożytniczą przenoszoną przez pierwotniaka Plasmodium. Mamy 7 gatunków komarów zakażających malarią. Najgroźniejszy to plasmodium falciparum, zarodziec sierpowy.

Gdzie występuje malaria? Są to niektóre tereny Meksyku - przede wszystkim półwysep Jukatan, strefa przygraniczna z Belize, Ameryka Środkowa, w Ameryce Południowej to przede wszystkim dorzecze Amazonii, Orinoko, a także Wyspy Zielonego Przylądka, Afryka Subsaharyjska. Kilka obszarów malarycznych występuje na Bliskim Wschodzie. To również subkontynent Indyjski, Indochiny (Wietnam, Kambodża, Laos, Tajlandia) oraz Indonezja, Malezja, Filipiny i Oceniania.

Część z tych terenów to obszary, gdzie ryzyko zakażenia malarią występuje cały rok. Największe zagrożenie zakażenia występuje w Afryce Zachodniej: Nigeria, Senegal, Gambia, Etiopia, Sudan i na wschodnim wybrzeżu: Kenia, Tanzania, Zambia.

Polacy wśród ofiar malarii

Według danych WHO, w 2015 roku z powodu malarii zmarło 438 tys. osób. Umierają przede wszystkim dzieci afrykańskie. Organizacja ogłosiła dwa lata temu, że sytuacja trochę się poprawiła, zmarło bowiem 405 tys. osób. Ponadto w ciągu ostatnich 10 lat 10 krajów pozbyło się malarii (Maroko, Turkmenistan, Armenia, Malediwy, Sri Lanka, Kirgistan, Paragwaj, Uzbekistan, Algieria i Argentyna przy granicy z Paragwajem).

Najbardziej podatni na ciężki przebieg malarii są ludzie, którzy nie urodzili się i żyją na terenach niemalarycznych, najczęściej mieszkańcy rasy białej, którzy turystycznie lub zawodowo podróżują w rejony malaryczne. Szacuje się, że jest to rocznie ok. 125 mln ludzi, z czego ok. 30 tys. zostaje zarażonych malarią.