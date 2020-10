"Kalendarz szczepień" dla dorosłych. Co się w nim znajduje?

Szczepienia dla dorosłych nie są mniej ważne niż szczepienia dzieci. Wiele chorób zakaźnych jest bowiem groźnych dla dorosłych i może u nich wywoływać nawet większe powikłania niż u dzieci.

Dodatkowo, z wiekiem, układ odpornościowy staje się coraz mniej wydajny, dlatego osoby starsze mogą być bardziej podatne np. na zakażenia pneumokokowe, grypę czy krztusiec. Przeciwko każdej ze wspomnianych chorób można się zaszczepić. Rusza kampania edukacyjna „Pneumokoki nie liczą lat. Zaszczepieni - zabezpieczeni”, której celem jest zwrócenie uwagi na „kalendarz szczepień” dla dorosłych i dostarczenie rzetelnych informacji na temat szczepień wśród osób dorosłych.

Pneumokoki, grypa i krztusiec. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wydała komunikat,

że w czasie pandemii COVID-19 realizacja szczepień ochronnych jest jednym z priorytetowych świadczeń zdrowotnych.

Szczepienie przeciw pneumokokom jest w kalendarzu szczepień obowiązkowych dla dzieci. Gdyby jednak istniał obowiązkowy kalendarz dla osób dorosłych w Polsce, szczepienie to powinno zostać dedykowane wszystkim osobom dorosłym z podwyższonym ryzykiem zachorowania na choroby pneumokokowe.

Eksperci powtarzają również, iż powinniśmy się szczepić, co roku, przeciw grypie. To zalecenie dotyczy tak samo dzieci jak i dorosłych. Grypa to nie „lekkie przeziębienie”, ale poważna choroba. Szczepienie przeciw grypie zalecane jest szczególnie osobom o obniżonej odporności, kobietom w ciąży

lub planującym ciążę, osobom z chorobami przewlekłymi oraz seniorom.

Specjaliści chorób zakaźnych alarmują już od kilku lat, że mamy powrót krztuśca, a to oznacza,

że przeciw krztuścowi większość z nas dorosłych powinna się zaszczepić. Szczepienia z dzieciństwa niestety już nas nie chronią. Zaleca się, aby każdy dorosły raz na 10 lat powtarzał to szczepienie. Rekomendowane jest ono szczególnie kobietom planującym ciążę lub w ciąży (po 25 tyg.), a także wszystkim dorosłym, którzy mają kontakt z noworodkiem.

Organizatorami kampanii jest Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz Pfizer.