KE podpisuje z Gilead ws. zamówień na dostawę remdesiwiru

Komisja podpisała z firmą farmaceutyczną Gilead umowę ramową dotyczącą wspólnych zamówień na dostawę maksymalnie 500 tys. potrzebnych do pełnej terapii dawek leku Veklury (co jest nazwą handlową remdesiwiru), z możliwością zwiększenia zamówienia ponad tę ilość.

Umowę dotyczącą wspólnych zamówień podpisało 36 uczestniczących w niej sygnatariuszy, w tym wszystkie państwa UE, państwa EOG, Zjednoczone Królestwo, a także sześć krajów kandydujących i potencjalnych krajów kandydujących (Albania, Republika Macedonii Północnej, Czarnogóra, Serbia, Kosowo oraz Bośnia i Hercegowina). Wszystkie kraje uczestniczące mogą obecnie składać zamówienia na bezpośrednie zakupy leku Veklury.

Na tym etapie Veklury jest jedynym lekiem z warunkowym pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu w UE na potrzeby leczenia pacjentów z COVID-19 potrzebujących podawania tlenu.

Podpisanie obecnej umowy ramowej dotyczącej wspólnych zamówień jest następstwem umowy zawartej przez Komisję z firmą Gilead dotyczącej zapewnienia 33 380 dawek leku Veklury potrzebnych do pełnej terapii, które od sierpnia są rozprowadzane w całej UE i Zjednoczonym Królestwie. Umowa ta została sfinansowana z ustanowionego przez Komisję instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych (ESI) o łącznej wartości 70 mln euro.

Dawki lecznicze zakupione dzięki środkom ESI pomogły w zaspokojeniu najpilniejszych potrzeb w okresie od sierpnia do października, aby zapewnić leczenie ciężko chorym pacjentom. Lek został udostępniony w kilku transzach. Umowa dotycząca wspólnych zamówień zagwarantuje teraz, że państwa będą nadal mogły zaopatrywać się w lek Veklury w sposób nieprzerwany, jeżeli zdecydują się na zakup tego produktu.

Wspólne zamówienia to instrument, który Komisja Europejska wykorzystała również na początku tego roku, aby zapewnić państwom uczestniczącym dodatkowy dostęp do środków ochrony indywidualnej, respiratorów, materiałów do testów lub leków intensywnej terapii. Jest to obecnie szósta przeprowadzona z powodzeniem procedura wspólnych zamówień.

Podsumowując, państwa członkowskie mogły korzystać z unijnego instrumentu dotyczącego wspólnych zamówień, aby składać od kwietnia zamówienia na artykuły takie jak środki ochrony indywidualnej, co umożliwiło im dostęp do deficytowego rynku produktów na lepszych warunkach. Umowy dotyczące środków ochrony indywidualnej, respiratorów i sprzętu laboratoryjnego umożliwiają państwom członkowskim zamawianie w ciągu jednego roku dostaw niezbędnych środków o wartości przekraczającej 3,3 mld euro.