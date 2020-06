Kiedy tabletki można podzielić? Ekspert odpowiada

Czy tę tabletkę można podzielić? Z takim pytaniem pacjenci często zwracają się do farmaceutów. Warto zastanowić się, co pacjent ma na myśli pytając o możliwość podziału tabletki - pisze dr n. farm. Regina Kasperek-Nowakiewicz.

Przyczyny chęci podziału tabletki są różne: ułatwienie połykania, przyjęcie mniejszej dawki leku, czynniki ekonomiczne (jeśli podział dawki okazuje się mniej kosztowną opcją) - opisuje dr n. farm. Regina Kasperek-Nowakiewicz w najnowszym wydaniu "Aptekarza Polskiego".

Warto zastanowić się, co pacjent ma na myśli pytając o możliwość podziału tabletki. W praktyce może bowiem chodzić o jej złamanie na dwie lub więcej części, jej rozgryzienie lub pokruszenie. Jeśli mamy na uwadze złamanie tabletki, to jest proces faktycznego podziału tabletki. W przypadku rozgryzienia pacjent chce jedynie ułatwić sobie połknięcie, natomiast rozkruszać tabletkę zwykle chcą rodzice, aby podać ją dziecku z pokarmem.

W oparciu o definicję farmakopealną wiadomo, że tabletki są stałymi postaciami leku zawierającymi pojedynczą dawkę jednej lub kilku substancji czynnych i przeznaczone są do podania doustnego. Jak określa FP XI niektóre tabletki połyka się w całości, niektóre po uprzednim rozgryzieniu lub żuciu, inne po rozpuszczeniu lub rozproszeniu w wodzie przed podaniem. Jeszcze inne powinny pozostać w jamie ustnej, gdzie następuje uwalnianie substancji czynnej. Sposób, w jaki przyjmie się tabletkę wpływa na uwalnianie substancji leczniczej, czas działania leku i stężenie substancji leczniczej w organizmie, czyli na działanie terapeutyczne leku.

W związku ze sposobem podania doustnego leku i miejsca uwalniania substancji leczniczej tabletki dzieli się na tabletki niepowlekane, tabletki powlekane, tabletki dojelitowe, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, tabletki musujące, tabletki do sporządzania roztworu doustnego, tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, tabletki do rozgryzania i żucia, tabletki do stosowania w jamie ustnej i liofilizaty doustne.

Ze względu na różnorodność typów tabletek produkuje się je różnymi metodami takimi jak prasowanie (tabletkowanie) jednolitej objętości cząstek lub metodą ekstruzji, wylewania (wytłaczania) lub suszenia sublimacyjnego (liofilizacja). Więcej: Tabletki ulegające szybkiemu rozpadowi lub rozpuszczeniu w jamie ustnej (ODT).

