Komercjalizacji biopodobnego ranibizumabu. Umowa Teva i Bioeq (Grupa Polpharma Biologics)

Spółka joint venture Grupy Polpharma Biologics zawarła umowę na komercjalizację leku biopodobnego do ranibizumabu wykorzystywanego w terapii okulistycznej AMD.

Grupa Polpharma Biologics ogłosiła, że jej spółka joint venture z Santo Holding (Grupa Strüngmann) – Bioeq zawarła z Teva Pharmaceutical umowę partnerstwa dotyczącą komercjalizacji leku biopodobnego, kluczowego w terapii okulistycznej wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki żółtej.

Umowa przewiduje rozwój i produkcję kandydata na lek okulistyczny biopodobny do ranibizumabu (Lucentis), w ramach której lek będzie sprzedawany w Europie, Kanadzie, Izraelu i Nowej Zelandii.

Lek będzie też komercjalizowany w USA

Ranibizumab jest fragmentem antyangiogennego przeciwciała monoklonalnego (Fab), który został dopuszczony do leczenia wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki żółtej, częstej formy utraty wzroku związanej z wiekiem.

Na całym świecie co najmniej 25 do 30 milionów ludzi cierpi na to schorzenie. Wprowadzenie na rynek substancji biopodobnej do ranibizumabu, dzięki udowodnionemu analitycznemu i klinicznemu podobieństwu, pozwoli zwiększyć konkurencję rynkową, obniżyć koszty a przez to rozszerzyć dostęp pacjentów do terapii.

W roku 2019 Bioeq zawarł umowę z Coherus BioSciences, Inc. dotyczącą komercjalizacji tego leku na terytorium USA.

Badania wykazały skuteczność leczenia pacjentów

Licencja leku biopodobnego do Ranibizumabu (FYB201) została pozyskana od firmy Formycon AG, niemieckiej firmy rozwijającej leki biopodobne. Prace rozwojowe nad opracowaniem leku były prowadzone przez Bioeq AG.

Badania kliniczne III fazy wykazały, że skuteczność leczenia pacjentów z nAMD substancją FYB201 jest porównywalna do skuteczności preparatu Lucentis.

Lek biopodobny to lek biologiczny wykazujący wysokie podobieństwo do innego, już zatwierdzonego leku biologicznego (tzw. referencyjnego). Dzięki udowodnionemu biopodobieństwu analitycznemu i klinicznemu lek biopodobny można stosować w leczeniu przewlekłych i często zagrażających życiu chorób. Stosowanie substancji biopodobnych obniża koszty terapii i zwiększa dostępność leku dla pacjentów.