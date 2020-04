Koronawirus w liczbach. W przeliczeniu na milion mieszkańców

Serwis worldometers.info oferuje możliwość porównania liczby zgłoszonych przypadków zakażenia koronawirusem w przeliczeniu na liczbę mieszkańców (fot. archiwum)

We Włoszech od początku epidemii notuje się z powodu koronawirusa 206 zgonów na milion mieszkańców. W Hiszpanii - 181, we Francji - 54. W Niemczech tylko 9. W Polsce, do ktrej wirus dotarł miesiąc później, mamy mniej niż 1 zgon na milion mieszkańców.

Serwis worldometers.info oferuje możliwość porównania liczby zgłoszonych przypadków zakażenia koronawirusem oraz zgonów w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. Wynika z nich, że w Hiszpanii (46,75 mln mieszkańców), gdzie pierwsze zakażenie zgłoszono 30 stycznia, odnotowano blisko 96 tys. przypadków zakażenia, co wynosi 2052 przypadki na milion mieszkańców. Przy liczbie blisko 8,5 tys. zgonów, w przeliczeniu na milion mieszkańców, wychodzi 181 zgonów. Jeśli chodzi o Włochy (60,5 mln mieszkańców), dane są zbliżone. Pierwszy przypadek odnotowano 29 stycznia. Obecnie zarejestrowanych jest ponad 105 tys. przypadków zakażenia. To 1750 przypadków na milion mieszkańców. Jeśli chodzi o przypadki śmiertelne jest to 206 zgonów w przeliczeniu na milion mieszkańców. Natomiast dla porównania w Niemczech (83,78 mln mieszkańców), przy pierwszym przypadku zakażenia odnotowanym 26 stycznia, jest obecnie 71 808 przypadków. W przeliczeniu na milion mieszkańców oznacza to 857 zachorowań. Jeszcze korzystniej wychodzi to w przeliczeniu na liczbę zgonów 9 na milion mieszkańców. Z kolei Francja (62,2 mln mieszkańców) - pierwsze zgłoszenie 23 stycznia, choć ma dane zbliżone najbardziej do Niemiec jeśli chodzi o liczbę wszystkich przypadków zakażenia - 52 tys. oraz w przeliczeniu na milion mieszkańców, charakteryzuje się wyższą niż Niemcy śmiertelnością - 54 zgony na milion mieszkańców. W przypadku Polski (37,85 mln mieszkańców), pierwszy przypadek zgłoszono 3 marca. Według danych na 31 marca, mamy potwierdzonych 2347 przypadków, co daje 62 osoby na milion mieszkańców. Jeśli chodzi o przypadki śmiertelne, wyliczenie wskazuje na mniej niż 1 zgon na milion mieszkańców (0.9). U naszych sąsiadów Czechów (10,7 mln mieszkańców) pierwszy przypadek zgłoszono 29 lutego, odnotowano 3330 przypadków zakażenia. To daje 311 zakażonych na milion mieszkańców. Wyższa jest również śmiertelność z powodu koronawirusa - 3 zgony na milion mieszkańców.

