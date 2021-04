Kraków: żadna z rozmrożonych szczepionek nie zostanie zmarnowana

Komunikat o dostawie do "Żeromskiego" 1800 rozmrożonych szczepionek: lista pacjentów jest zamknięta, zostaną zaszczepieni nimi w tym tygodniu - uspokaja Anna Górska ze szpitala.

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Żeromskiego w Krakowie poinformował, że placówka otrzymała 6 kwietnia 1860 rozmrożonych szczepionek przeciw COVID, choć dysponuje lodówkami do ich przechowywania.

Dojechały rozmrożone

- Dostaliśmy 1860 rozmrożonych szczepionek, które musimy podać do soboty (10 kwietnia), do godziny 21:55. Miały do nas przyjechać zamrożone. Nie będąc wcześniej przygotowanymi, do soboty musimy ściągnąć 1760 osób na szczepienie – poinformował Jerzy Friediger.

- Nie ulega żadnej wątpliwości, że nie zmieścimy się w warunkach dyktowanych przez ministerstwo dotyczących grup i przedziałów wiekowych. Nie dopuścimy do tego, żeby szczepionki się zmarnowały – mówił na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Uzdrowiskowej Rady Miasta Krakowa.

Szpital poinformował o sytuacji, by nie zmarnować szczepionek. Akcja powiodła się, bowiem jak informuje Anna Górska ze Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, szczepionki zostaną podane na czas.

Nie zmarnują się

"Krótki komunikat o dostawie do “Żeromskiego” 1800 rozmrożonych szczepionek: lista pacjentów z roczników 1952-1961 jest już kompletna i zamknięta, te osoby zostaną zaszczepione w tym tygodniu tymi 1800 szczepionkami" - czytamy w informacji do mediów.

"Informacja o wolnych terminach, szczepionkach jest nieaktualna. Żadna(!!!) szczepionka nie będzie zmarnowana. Od stycznia br szczepimy ok. 200 osób dziennie i nie zmarnowaliśmy ani jednego preparatu(!). Jeśli ktoś zarejestrowany nie zgłosi się, sięgniemy po listę rezerwową. Lista rezerwowa jest zamknięta, jest na niej kilkaset osób" - dodano w informacji.