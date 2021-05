Krócej poczekamy na drugą dawkę szczepionki

Rada Medyczna rekomenduje skrócenie okresu pomiędzy podaniem pierwszej i drugiej dawki szczepionki na covid. Uruchomienie punktów w aptekach ma wpłynąć na usprawnienie szczepień.

Jak poinformował 10 maja Michał Dworczyk, od 17 maja zostanie skrócony okres pomiędzy podaniem pierwszej i drugiej dawki szczepionek Moderny, Pfizer i AstraZeneca - do 35 dni.

Jest to zgodne ze stanowiskiem Rady Medycznej o skróceniu okresu pomiędzy podaniem pierwszej i drugiej dawki szczepionki.

Przyspieszenie szczepień

W przypadku wszystkich dwudawkowych szczepionek: Moderny (dotychczas 42 dni przerwy pomiędzy pierwszą a drugą dawką), szczepionki Pfizer/BioNtech (42 dni) oraz preparatu AstraZeneca (84 dni) - czas od 17 maja zostaje skrócony do 35 dni.

- Ta zmiana spowodowana jest dostępnością szczepionek. Wykonując szczepienia musimy myśleć o tym, jakie mamy zagwarantowane dostawy szczepionek, bo musimy każdemu pacjentowi zapewnić drugą dawkę. Dlatego ta zmiana wchodzi w życie dopiera za siedem dni. Ta zmiana jest oczywiście zgodna z ChPL szczepionek - mówił minister Dworczyk.

Jak przekazał minister, od dzisiaj w życie wchodzą zasady szczepienia osób, które mają orzeczenie dotyczące niepełnosprawności. Mogą się one w punktach szczepień szczepić poza kolejnością. Dotyczy to nie tylko takich osób, ale i ich opiekunów.

Ozdrowieńcy będą szybciej szczepieni

Jak poinformował minister, wprowadzone zostaną także zmiany dotyczące szczepień ozdrowieńców, którzy do tej pory w ramach rekomendacji byli szczepieni po ok. 90 dniach od uzyskania pozytywnego wyniku testu.

- Od 17 maja także ozdrowieńcy będą szczepieni po 30 dniach od uzyskania pozytywnego wyniku testu. Ta zmiana jest również związana z dynamiką szczepień, zachęcaniem do szczepień i dostawami szczepionek, jakie mamy zapewnione przez ich producentów. Mam nadzieję, że wiele osób, a jest bardzo duża grupa, która przechorowała Covid-19, będzie również wkrótce się zaszczepić - przekazał minister Dworczyk.

Jak przekazał szef Narodowego Programu Szczepień, istnieje możliwość wykonania szczepień przez mobilne zespoły, profesjonalistów, ale nie lekarzy - pielęgniarki, położone, ratowników medycznych.

- Namawiamy wszystkich do tego, aby się włączali do takich zespołów, aby rejestrowali się za pośrednictwem strony i formularza RCB, bo to daje szansę na przyspieszenie procesu szczepień. To jest także szczególnie istotne ze względu na dotarcie ze szczepień do osób, które mają ograniczona mobilność ze względu na niepełnosprawność czy wiek - apelował minister Dworczyk.

Dodał: - Do tej pory nie mieliśmy takich możliwości. Teraz, po uwolnieniu zawodów medycznych i niemedycznych, które mogą brać udział w procesie szczepień, te możliwości dotarcia do pacjentów rosną. A to jest szczególnie istotne z punktu widzenia osób, które samodzielnie nie mogą dotrzeć do punktów szczepień.

Punkty szczepień w aptekach

- Uruchomiliśmy też aplikację ''Szczepimy razem'', dzięki której osoby uprawnione do kwalifikowania do szczepienia i jego wykonania mają możliwość wyszukania ofert pracy, składane przez punkty szczepień. Dzięki temu w łatwy sposób mogą dotrzeć do miejsc, gdzie potrzebne jest dodatkowe wsparcie - mówiła wiceminister wiceminister Anna Goławska.

Jak wskazała, także uruchomienie punktów w aptekach wpłynie na usprawnienie szczepień, także takich jak na przykład przeciwko grypie.