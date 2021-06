Kto jest najczęściej narażony na zapalenie mięśnia sercowego po szczepionce?

Od kwietnia 2021 r. do systemu zgłaszania niepożądanych zdarzeń poszczepiennych (VAERS) napłynęło więcej zgłoszeń o przypadkach zapalenia mięśnia sercowego i osierdzia po szczepionce mRNA w USA.

Zgłoszenia te są rzadkie, biorąc pod uwagę liczbę podanych dawek szczepionki, i były zgłaszane szczególnie u młodzieży i młodych dorosłych - poinformował amerykański CDC. Informację przekazała AOTMiT.

Organizacja podkreśla, że aktywnie monitoruje te doniesienia, przeglądając dane i dokumentację medyczną, aby dowiedzieć się więcej o tym, co się stało i sprawdzić, czy istnieje jakikolwiek związek ze szczepieniem przeciwko COVID 19.

Większość pacjentów, którzy otrzymali opiekę, dobrze zareagowała na leki i odpoczynek i szybko poczuła się lepiej.

Wystąpiły przypadki zgłoszone do VAERS:

• Głównie u młodzieży płci męskiej i młodych dorosłych w wieku 16 lat lub starszych

• Częściej po otrzymaniu drugiej dawki jednej z tych dwóch szczepionek niż po pierwszej dawce

• Zazwyczaj w ciągu kilku dni po szczepieniu COVID-19

Po ustąpieniu objawów pacjenci mogą zazwyczaj powrócić do swoich normalnych codziennych czynności, a o powrocie do ćwiczeń lub uprawiania sportu powinni porozmawiać z lekarzem.

"CDC nadal zaleca szczepienie przeciwko COVID-19 wszystkim osobom w wieku 12 lat i starszym. Zaszczepienie się jest najlepszym sposobem ochrony siebie i swojej rodziny przed COVID-19" - podkreślono w komunikacie.

Młodzi, po drugiej dawce

Do podobnych wniosków doszła należąca do Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) grupa VaST. Stwierdziła, że przypadki zapalenia mięśnia sercowego związanego ze szczepieniem wydają się występować głównie u młodzieży i młodych dorosłych, częściej u mężczyzn niż u kobiet, częściej po podaniu drugiej dawki szczepionki i zwykle w ciągu 4 dni po szczepieniu.

Większość przypadków wydaje się być łagodna, a obserwacja jest w toku. Aby ocenić potencjalny związek przyczynowy między zdarzeniem a podaniem szczepionki, potrzebne są bardziej rygorystyczne badania wykorzystujące alternatywne źródła danych i bardziej solidne projekty badań, w tym porównanie populacji zaszczepionych i niezaszczepionych.

Niektóre kraje, takie jak Izrael, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, rozpoczęły już takie badania. Podkomisja GACVS dokona dalszego przeglądu w miarę dostępności danych. Podkomisja podkreśliła również znaczenie posiadania zharmonizowanej definicji przypadku.

Projekt definicji przypadku dla zapalenia mięśnia sercowego został niedawno opracowany przez Brighton Collaboration.

Uznając wyraźne korzyści ze stosowania szczepionek mRNA w zmniejszeniu liczby zgonów i hospitalizacji z powodu zakażeń COVID-19, podkomitet zachęca wszystkich pracowników służby zdrowia do zgłaszania wszystkich przypadków zapalenia mięśnia sercowego i innych zdarzeń niepożądanych obserwowanych po zastosowaniu tych i innych szczepionek.