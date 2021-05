Lek stosowany w RZS badany pod kątem skuteczności w covid

Baricytynib blokuje działanie enzymów zwanych kinazami janusowymi, odgrywającymi ważną rolę w procesach prowadzących do zapalenia. Będzie skuteczny w covid-19?

Europejska Agencja Leków (EMA) poinformowała o rozpoczęciu oceny wniosku dotyczącego rozszerzenia wskazań do stosowania dla preparatu Olumiant (baricytynib) w leczeniu choroby COVID-19 u hospitalizowanych pacjentów w wieku powyżej 10 roku życia, wymagających tlenoterapii.

Lek zmniejszy stan zapalny w covid?

Olumiant to lek immunosupresyjny, zmniejszający aktywność układu odpornościowego, obecnie dopuszczony do stosowania u osób dorosłych z reumatoidalnym zapaleniem stawów lub atopowym zapaleniem skóry (egzema) o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego.

Substancja czynna, baricytynib, blokuje działanie enzymów zwanych kinazami janusowymi, odgrywającymi ważną rolę w procesach immunologicznych prowadzących do zapalenia. Istnieją przesłanki, że może to również pomóc w zmniejszaniu stanu zapalnego i poziomu uszkodzeń tkanek związanych z ciężkim przebiegiem COVID-19.

Ocena w lipcu

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) EMA przeprowadzi przyspieszoną ocenę danych przedłożonych przez podmiot odpowiedzialny, w tym wyników dwóch dużych randomizowanych badań z udziałem pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19, aby jak najszybciej wydać rekomendacje na temat rozszerzenia wskazań do stosowania.

Opinia CHMP zostanie następnie przekazana Komisji Europejskiej, która wyda ostateczną wiążącą decyzję obowiązującą we wszystkich państwach członkowskich UE.

Przewiduje się, że ocena Europejskiej Agencji Leków, o ile nie pojawi się konieczność uzupełnienia danych, zostanie opublikowana w lipcu br.