Lekarz wyjaśnia: jak długo utrzyma się odporność po szczepieniu?

Prof. Wojciech Szczeklik z UJCM odpowiedział na kilka pytań dotyczących szczepionek przeciwko COVID-19. Jedno z pytań dotyczyło tego czy szczepionka chroni przed ciężkim przebiegiem choroby?

"Choć moją główną specjalizacją jest anestezjologia i intensywna terapia, to jestem też specjalistą z interny i immunologii klinicznej.Ta ostatnia specjalizacja i zainteresowania naukowe, pozwalają mi czasem lepiej zrozumieć zagadnienia związane z COVID-19" - napisał lekarz.

Odpowiedział na kilka pytań:

Co oznacza 95% skuteczność szczepionki?

Badanie >43 tys. ochotników (Pfizer)

- połowa osób dostała placebo, a druga połowa szczepionkę

w tej grupie - zachorowania na OBJAWOWY COVID-19:

- placebo 162 os.

- szczepionka 8

Skuteczność ochrony przed zachorowaniem 8/170 = ok. 95%

Czy szczepionka chroni przed ciężkim przebiegiem choroby?

TAK

Badanie >43 tys. ochotników (Pfizer)

10 ciężkich zachorowań w badanej grupie z czego 9 w grupie placebo i 1 w grupie ze szczepionką.

Przeciwwskazania do szczepienia?

- ciąża, karmienie piersią (to może się jeszcze zmieniać)

- objawy ostrej infekcji z gorączką

(temp >38 st.C)

Względne

- reakcja anafilaktyczna w wywiadzie (do rozważenia w pełnym zabezpieczeniu szpitalnym)

Jak długo utrzyma się odporność po szczepieniu?

Tego jeszcze nie wiemy. Patrząc na stosunkowo małą zmienność genetyczną wirusa SARS-COV2 można przypuszczać, że przynajmniej rok.

Więcej: https://www.facebook.com/