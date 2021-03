Leki, które zaszkodzą, gdy wyjdziemy na słońce. Jest ich ponad 300

Do leków wykazujących właściwości fototoksyczne należą m.in. leki przepisywane w leczeniu infekcji bakteryjnych oraz w farmakoterapii bólu.

Leki i słońce to nie zawsze dobre połączenie. Zanim wystawisz twarz do słońca sprawdź swoją apteczkę

Szacuje się, że ponad 300 różnych leków może powodować reakcje nadwrażliwości na światło.

Fototoksyczne substancje lecznicze mogą wchodzić w skład preparatów dostępnych bez recepty, z przepisu lekarza, leków stosowanych doustnie oraz miejscowo na skórę

- Obecnie znacząco wzrasta liczba reakcji fototoksycznych – niepożądanych reakcji na ekspozycję słoneczną. Powodów można doszukiwać się w nadmiernej ekspozycji na światło słoneczne, jak również wzrastającej liczbie substancji fotouczulających - mówi prof. Dorota Wrześniok, kierownik Katedry i Zakładu Chemii i Analizy Leków Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

- Reakcje fototoksyczne występują zwykle do kilku godzin po ekspozycji skóry na promieniowanie UV. Klinicznie objawiają się one w postaci oparzeń słonecznych, obrzęków, pęcherzy, zaczerwienienia oraz przebarwień skóry - dodaje.

Fototoksyczność związana jest m.in. z reakcjami, w których powstają wolne rodniki, mogące prowadzić do licznych uszkodzeń komórek.

Lista leków niepasujących do słońca

Do leków wiążących się z melaniną (substancją odpowiadającą m.in. za kolor skóry), wykazujących właściwości fototoksyczne, należą między innymi antybiotyki tetracyklinowe (doksycyklina, tetracyklina, chlorotetracyklina), fluorochinolony (ciprofloksacyna, norfloksacyna, moksifloksacyna) oraz niesteroidowe leki przeciwzapalne (ketoprofen). Wymienione substancje należą do jednych z najczęściej przepisywanych leków w leczeniu infekcji bakteryjnych oraz w farmakoterapii bólu.

Wyniki badań prowadzonych z wykorzystaniem komórek barwnikowych skóry wskazują, że leki te w sposób znaczący prowadzą do upośledzenia systemu antyoksydacyjnego – chroniącego nas przed nowotworami. W efekcie powstałych zaburzeń może dochodzić do uszkodzenia komórek skóry oraz rozwoju stanu zapalnego.

Badania fototoksyczności ważnym elementem oceny bezpieczeństwa leków. Służą one do określenia potencjalnych zagrożeń, które dany lek może powodować w połączeniu z ekspozycją na promieniowanie słoneczne.

- Najbardziej narażone na fototoksyczne działanie leków są narząd wzroku oraz skóra, czyli te tkanki, które są bogate w pigmenty – wyjaśnia dr hab. n. farm. Artur Beberok, prof. SUM – naukowiec z Katedry i Zakładu Chemii i Analizy Leków SUM.

Fototoksyczność pod lupą badaczy

Zespół prof. Doroty Wrześniok w swoich badaniach chce w przyszłości skorzystać z możliwości, jakie daje symulator światła słonecznego. Naukowcy wystąpili do Narodowego Centrum Nauki z wnioskiem o przyznanie grantu na zakup tego urządzenia.

Co ciekawe niebawem możemy spodziewać się kolejnych wyników badań dotyczących związków pomiędzy pigmentacją skóry, lekami i słońcem. Naukowcy z Katedry i Zakładu Chemii i Analizy Leków Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach pracują obecnie nad reakcją komórek skóry na działanie promieni słonecznych w czasie zażywania określonych grup leków (m.in. leków przeciwbakteryjnych i przeciwbólowych).

W ramach trwających prac doktorskich prowadzone są badania poświęcone charakterystyce mechanizmów fototoksycznego działania leków. Dodatkowo trwają prace, których tematyka badawcza obejmuje możliwość wykorzystania ketoprofenu w leczeniu czerniaka złośliwego.