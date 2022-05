Lordoza fizjologiczna a pogłębiona. Jak je rozróżnić?

Lordoza jest to naturalna krzywizna kręgosłupa w odcinkach lędźwiowym i szyjnym. To prawidłowa cecha budowy ciała, dzięki której człowiek może utrzymać wyprostowaną pozycję. Jednak bardzo często określenie to bywa błędnie utożsamiane z wadą postawy. Powodem do niepokoju staje się dopiero nadmierne wygięcie kręgosłupa (hiperlordoza). Sprawdź, jak odróżnić lordozę fizjologiczną od pogłębionej.

Lordoza fizjologiczna – po czym poznać prawidłową postawę ciała? Lordoza fizjologiczna, czyli taka, która nie wymaga interwencji lekarza, polega na lekkim wygięciu kręgosłupa do przodu w części szyjnej i lędźwiowej. Dzięki temu ciało utrzymuje prawidłową pozycję, a sam kręgosłup staje się odporny na wstrząsy. Jeśli wygięcie kręgosłupa staje się zbyt duże, można mówić o wadzie postawy, czyli hiperlordozie. Rozpoznaje się ją zazwyczaj u dzieci podczas rutynowych bilansów. Przyczyny lordozy są zróżnicowane, jednak większe predyspozycje do tej przypadłości mają m.in. osoby otyłe, cierpiące na osteoporozę, rwę kulszową lub nieprawidłowe napięcie mięśniowe. Jeśli chcesz sprawdzić, czy twoja postawa jest prawidłowa, wykonaj prosty eksperyment w domu. Połóż się na plecach na płaskiej powierzchni i umieść dłoń pod dolnym odcinkiem kręgosłupa, który znajduje się tuż nad pośladkami. Jeśli nad dłonią nie występuje pusta przestrzeń, wszystko jest w porządku. Jeśli przerwa między dłonią a plecami okazuje się duża, skonsultuj się ze specjalistą. Lordoza pogłębiona – jak rozpoznać niepokojące symptomy? Nadmiernie wygięty kręgosłup, czyli lordoza pogłębiona, daje o sobie znać w dość charakterystyczny sposób. Symptomy tej przypadłości widoczne są na pierwszy rzut oka. Należą do nich: odstające pośladki,

wklęsłe plecy,

wypięty brzuch, który nie jest skutkiem nadwagi Oprócz objawów widocznych gołym okiem hiperlordozie towarzyszy szereg bardzo nieprzyjemnych dolegliwości, do których należą m.in.: ból dolnej części kręgosłupa, dyskomfort związany z długotrwałym siedzeniem lub chodzeniem, problemy z chodzeniem, ból w nadbrzuszu, skurcze mięśni, a nawet kłopoty z oddawaniem moczu i stolca. Tego typu problemy świadczą o zaawansowanej wadzie postawy, która wymaga szybkiej interwencji specjalisty i kompleksowej terapii. Dlatego nie warto czekać na ból. Należy zgłosić się do lekarza już w momencie wystąpienia charakterystycznych cech postawy. Lordoza pogłębiona – co robić? Im wcześniej rozpocznie się leczenie pogłębionej lordozy, tym większa szansa na całkowite skorygowanie wady. W początkowej fazie – gdy problem zostanie zdiagnozowany u dziecka – wystarczy gimnastyka korekcyjna oraz wypracowanie prawidłowych nawyków, takich jak zdrowa dieta i regularna aktywność fizyczna. Osoba dorosła, która zmaga się z tą przypadłością, najprawdopodobniej będzie potrzebowała regularnych masaży oraz ćwiczeń pod okiem fizjoterapeuty. Do tego warto dodać zmianę nawyków żywieniowych oraz regularną aktywność fizyczną dostosowaną do stopnia zaawansowania wady.





