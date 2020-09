Mabion i Vaxine nawiązali współpracę w zakresie badań nad szczepionką przeciwko COVID-19

Mabion i Vaxine zawierają porozumienie w sprawie rozwoju, produkcji i komercjalizacji szczepionki na COVID-19 w UE. Współpraca skoncentruje się na klinicznym i rynkowym wsparciu rozwoju w Europie szczepionki będącej obecnie w fazie I badań klinicznych.

Polska spółka biotechnologiczna Mabion S.A. poinformowała w poniedziałek (14 września) w komunikacie dla mediów, że zawarła porozumienie z Vaxine Pty Ltd. australijską firmą biotechnologiczną określające warunki dalszych umów mających na celu nawiązanie współpracy. Ma dotyczyć wspólnego rozwoju, produkcji i wprowadzenia na rynek w UE szczepionki przeciwko SARS-CoV-2 opracowanej przez Vaxine, która jest obecnie w I fazie badań klinicznych.

Po sfinalizowaniu umowy o współpracy, Mabion stanie się partnerem Vaxine kierującym w przyszłości rozwojem klinicznym, produkcją i komercjalizacją szczepionki na rynku polskim i europejskim.

Vaxine opracowuje Covax-19, potencjalną szczepionkę na COVID-19 opartą na sprawdzonej, skalowalnej platformie wykorzystującej rekombinowane białko na bazie komórek owadów.

W lipcu tego roku firma Vaxine rozpoczęła I fazę badań klinicznych dotyczących produktu Covax-19, aby przetestować szczepionkę u 40 zdrowych ochotników. W oparciu o dane dotyczące bezpieczeństwa pochodzące ze wstępnego badania, organy regulacyjne zatwierdziły dalszy rozwój kliniczny szczepionki na COVID-19.

W ramach zamierzonej współpracy spółki planują szybkie rozpoczęcie kolejnych badań klinicznych w Europie, co będzie możliwe dzięki postanowieniom Europejskiej Agencji Leków (EMA) na rzecz przyspieszenia procedur regulacyjnych w celu jak najszybszego dopuszczenia do obrotu bezpiecznych i skutecznych szczepionek i leków ze wskazaniem do leczenia COVID-19 - podała firma Mabion w komunikacie dla mediów.



Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w fazie badań klinicznych są obecnie 33 potencjalne szczepionki na koronawirusa.