Maciej Miłkowski: negocjujemy dodanie nowych terapii w leczeniu łuszczycy

Ministerstwo Zdrowia umożliwia lepsze wykorzystanie dostępnych nowoczesnych terapii w leczeniu łuszczycy i będzie sięgało po innowacyjne technologie - zapewnia Maciej Miłkowski, wiceminister zdrowia.

Jak mówił mówił wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski w czwartek (28 maja) na V Kongresie Wyzwań Zdrowotnych Online podczas zdalnej sesji "Oko w oko z łuszczycą – czy jesteśmy gotowi, by leczyć skutecznie i na światowym poziomie?" droższe terapie powinny być początkowo dostępne dla mniejszych, określonych grup chorych. Takie podejście ma uzasadnienie z punktu widzenia refundacji.

- Faktycznie w ubiegłym roku wspólnie ze środowiskiem lekarskim i pacjenckim wprowadziliśmy parę zmian, by umożliwić lepsze wykorzystanie nowoczesnych terapii w leczeniu chorych z łuszczycą. Zrobiliśmy podział leków, na te które kwalifikują się do włączenia w leczeniu łuszczycy umiarkowanej i te które kwalifikują się do zastosowania w ciężkiej postaci choroby. Chodzi o to, by odpowiednim grupą ze wskazania poprawić możliwość terapii - wyjaśniał minister Miłkowski.

Przyznał, że resort zmierza w kierunku innowacyjnych technologii leczenia łuszczycy. - Dziś mamy w ministerstwie cztery wnioski refundacyjne, z czego dwa są na końcowym etapie, a dwa na etapie negocjacji. Więc pewne zmiany dedykowane do tej grupy chorych są możliwe - komentował.

Zebrani na sesji eksperci wskazywali, że łuszczyca jest największym problemem zdrowotnym w dermatologii. Wg danych NFZ na wszystkie postacie tej choroby cierpiało w 2017 r. 242 tys. chorych. Choroba wygenerowała w 2017 r. 27 mln zł wydatków ZUS (13 mln zł absencje i 12 mln zł renty). Koszty pośrednie łuszczycy w Polsce szacowane są na ok. 5 mld zł