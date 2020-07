Maleją zapasy krwi - MZ apeluje o jej oddawanie

Resort zdrowia apeluje o oddawanie krwi, szczególnie w wakacje, gdyż w tym okresie bieżące stany magazynowe krwi i jej składników w Polsce drastycznie maleją.

Jak wskazuje MZ, na braki w stanach magazynowych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (CKiK) wpływ ma także sytuacja związana z pandemią koronawirusa. Dlatego CKiK apeluje do honorowych dawców krwi oraz wszystkich zdrowych osób, które w ostatnim czasie nie podróżowały do innych krajów i nie miały kontaktu z osobą zakażoną wirusem lub objętą kwarantanną, o oddanie krwi w jednym z centrów krwiodawstwa w Polsce (niezależnie od miejsca zamieszkania).

Krew i jej składniki podawane są głównie osobom, u których występują niedobory krwi i jej składników spowodowane utratą dużej ilości krwi, w wyniku wypadków komunikacyjnych,

w trakcie lub po zabiegach operacyjnych czy też w wyniku zaburzeń krzepnięcia. Ponadto krew jest potrzebna pacjentom po oparzeniach i urazach, a także u osób z chorobami nowotworowymi, w trakcie i po chemioterapii oraz u pacjentów wymagających transplantacji lub zabiegów kardiochirurgicznych.

Szpitale każdego dnia wykonują setki planowych zabiegów oraz skomplikowanych operacji, które wymagają zabezpieczenia dużych ilości krwi. Warto podkreślić, że średnio 1 na 10 osób leczonych w szpitalu potrzebuje krwi. Przy operacjach serca zużywa się ok. 6 jednostek krwi. Podczas operacji z udziałem ofiar wypadków komunikacyjnych konieczne jest ok. 10 jednostek krwi, natomiast przy przeszczepieniu wątroby - ok. 20 jednostek krwi.

Resort informuje, że na stronach Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zamieszczone są informacje dotyczące bieżącego stanu zapasów krwi i jej składników. Obecnie wszystkie grupy krwi są potrzebne. Najbardziej oczekiwana jest krew grupy O RhD- (ujemne), gdyż w nagłych wypadkach, przy braku krwi właściwej grupy, może być przetoczona każdemu biorcy. Jest to jednocześnie jedna z rzadziej występujących grup krwi. Posiada ją zaledwie ok. 7 proc. Polaków.

Ministerstwo zapewnia, że oddawania krwi nie należy się obawiać, ponieważ jest ono bezpieczne. Na wszystkich etapach pobierania krwi używa się wyłącznie sprzętu jednorazowego użytku. Oddawanie krwi nie szkodzi zdrowiu.