Maleje lęk przed wirusem, rośnie lęk przed skutkami ubocznymi szczepionek?

Epidemia w odwrocie i obawy przed skutkami ubocznymi spowodował, że jedna trzecia Australijczyków waha się czy w ogóle zaszczepić się przeciwko covid-19.

W Australii zauważono spadek zainteresowania szczepieniami. Wykonano nawet sondaż. Wynika z niego, że około jedna trzecia Australijczyków uznała, że ​​jest mało prawdopodobne, że się zaszczepi. W ubiegłych miesiącach chętnych było więcej.

Eksperci zauważają, że jest to efekt malejącej liczby nowych zakażeń i obaw, jeśli chodzi o skutki uboczne.

Spóźniona akcja szczepień

Zamieszkała przez prawie 26 mln mieszkańców Australia przyjęła przede wszystkim strategię izolacji zewnętrznej. Jednocześnie wprowadzała akcję szczepień, choć jak podkreślają eksperci, rozpoczęła się ona z opóźnieniem w stosunku do innych państw - bo dopiero od marca. Do tego były niedobory dostaw i problemy logistyczne. Dotychczas podano ok. 3,2 miliona dawek.

Co prawda w ostatnich tygodniach tempo szczepień przyspieszyło, osiągając dzienne rekordy, ale równolegle zaczęło spadać zainteresowanie.

Opóźnienia brały się też stąd, że australijskie organy regulacyjne zaleciły ograniczenie stosowania preparatu AstraZeneca - głównej szczepionki w kraju - po zgłaszanych przypadkach rzadkich zakrzepów krwi związanych ze szczepionką.

Obecnie zaleca, aby osoby w wieku poniżej 50 roku życia były zaszczepione preparatem Pfizera.

30 proc. na "nie"

Ankieta przeprowadzona przez gazetę Sydney Morning Herald (SMH) i Resolve Strategic wykazała, że ​​ci, którzy mieli wątpliwości co do przyjęcia szczepionki, byli najbardziej zaniepokojeni potencjalnymi skutkami ubocznymi. Ocenili, że nie wiedzą wystarczająco dużo o szczepionkach.

21% respondentów odpowiedziało, że nie czuje potrzeby zaszczepienia się, skoro granice Australii są chronione przed osobami z zewnątrz, które mogłyby potencjalnie przywlec zakażenie.

Badanie wykazało, że prawie 30% respondentów prawdopodobnie nie przyjmie szczepionki w nadchodzących miesiącach, co według gazety było najwyższym wskaźnikiem w porównaniu do wykonywanych wcześniej sondaży.

8 na 10 ma obawy

Z kolei ankieta opublikowana w tym miesiącu przez Australian National University (ANU) również wykazała wysoki poziom obaw związanych z efektami ubocznymi. Wyrażało je ośmiu na 10 ankietowanych Australijczyków.

Komentujący wyniki badania prof. Nicholas Biddle powiedział, że nieco ponad połowa osób, które twierdziły, że nie przyjmą szczepionki, stwierdziła, że ich decyzja była oparta na wiadomościach o szczepionce AstraZeneca i krzepnięciu krwi.

Najwięcej wątpliwości miały kobiety mieszkające poza dużymi miastami.

Eksperci podkreślają, że potrzebna jest lepsza komunikacja ze strony rządu, aby zwiększyć wskaźniki szczepień i zaangażowanie lekarzy, którzy by mogli do tego zachęcać.