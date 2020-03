Mamy mało zgonów, bo kod U 07.2 nie istnieje w kryteriach MZ/PZH?

Kod U07.1 jest przypisany do rozpoznania Covid-19 potwierdzonego testami laboratoryjnymi (fot. archiwum)

WHO wprowadziło dwa kody związane z rozpoznaniem COVID-19. Kod U07.1 jest przypisany do rozpoznania potwierdzonego testami laboratoryjnymi. Kod U 07.2 - przypisany do klinicznego lub epidemiologicznego rozpoznania - nie istnieje w kryteriach MZ/PZH - ocenia lekarz Stefan Karczmarewicz.

26 marca Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego opublikowały informację, jak w systemie kodów rozpoznań medycznych ICD-10 należy kodować tzw. wyjściowe przyczyny zgonów w czasach Covid-19. "W celu uzyskania możliwości kodowania zgonu z powodu COVID-19 został wprowadzony przez WHO kod U07.1 z priorytetem w sekwencji zdarzeń. Oznacza to, że kluczowe znaczenie podczas kodowania przyczyn zgonu przez lekarzy ma zachowanie chronologicznego opisu łańcucha przyczyn/chorób odpowiedzialnych za zgon chorego oraz prawidłowe jego przedstawienie, co w konsekwencji skutkuje właściwą lub precyzyjnie wskazaną wyjściową przyczyną zgonu" - czytamy na stronie PZH. W karcie zgonu wypełnianej przez lekarza orzekającego przyczyny zgonu, decydujące jest prawidłowe uzupełnienie odpowiednich pól zgodnie z definicjami: - Bezpośrednia przyczyna zgonu

- Wtórna przyczyna zgonu

- Wyjściowa przyczyna zgonu

- Inne istotne okoliczności przyczyniające się do zgonu, ale niezwiązane z chorobą ani stanem ją powodującym, również czynniki ryzyka Według MZ, COVID-19 jest chorobą układu oddechowego, która może przebiegać w postaci np. zapalenia płuc, ostrego zapalenia oskrzeli, zakażenia dolnych dróg oddechowych. W przypadku zgonu pacjenta stanowią one wtórną przyczynę zgonu, która powinna zostać zakodowana według AAP Division of Health Care Finance z zastosowaniem kodów z ICD-10-CM. PZH podaje przykład przyczyny zgonu z powodu potwierdzonego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u osoby starszej chorującej na POCHP, chorobę wieńcową i nadciśnienie tętnicze. Zgodnie z zaleceniem WHO: - bezpośrednia przyczyna zgonu zostanie zakodowana przez lekarza- kodera jako J.80, B97.29

- wtórna przyczyna zgonu jako J20.8, B97.29

- wyjściowa przyczyna zgonu jako U07.1 Jednak WHO opublikowało jeszcze jeden dokument dotyczący kodowania przyczyn zgonów:

