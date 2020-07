Medycyna podróży: jak bezpiecznie odpocząć podczas egzotycznych wakacji?

Pandemia spowodowała, że już teraz inaczej dostrzegamy zagrożenia zdrowotne, w tym także dbanie o zdrowie w czasie podróży. Jak przygotować wyjazd, by był bezpieczny, a wspomnień nie zakłóciły komplikacje w miejscu pobytu lub choroby przywleczone z dalekich krajów?

Jak przygotować się do wyjazdu w aspekcie medycznym i czy podróżowanie w czasach pandemii może być bezpieczne? - radzi prof. Andrzej Urbanik, kierownik Katedry Radiologii CMUJ w Krakowie, podróżnik, założyciel Centrali polskich globtroterów Travelbit.

1. Planowanie podróży

Przy dalekich podróżach warto je zaplanować, bo w innej sytuacji mogą nas spotkać nieprzyjemne niespodzianki. Warto sobie odpowiedzieć na 4 pytania: jaki rejon świata chcemy zwiedzić, co nas szczególnie interesuje (miasta i zabytki czy obszary przyrodnicze, eksploracja gór, kontakt z plemionami tubylczymi, czas na plaży lub nad basenem), ile chcemy wydać i na jaki czas planujemy jechać oraz czy to jest podróż indywidualna czy grupowa?

Nawet jeśli jest to wyjazd z biurem podróży, warto przemyśleć, jak się zabezpieczyć. Bez względu na formę, przydatne jest zgromadzenie literatury na temat miejsca, do którego jedziemy. Obecnie wiele przydatnych informacji można znaleźć w Internecie. - Warto skorzystać przed wyjazdem z doświadczeń innych podróżników, bo nawet oczywiste miejsca, do których jedziemy, potrafią kryć niespodzianki - przekonuje nasz ekspert.

2. Bezpieczeństwo pobytu

Czasem w niektórych regionach świata panuje skomplikowana sytuacja polityczna. Informacja o napięciach społecznych czy terroryzmie to jest wiedza konieczna. Jadąc w teren niebezpieczny, ryzykuje się życie.

Należy też zwrócić uwagę na sytuację klimatyczną. Przykładowo okres wakacji w Polsce przypada na porę monsunową w Indiach. Wybierając się tam w tej porze na urlop, trzeba liczyć się z powodziami, co znacznie może utrudniać przemieszczanie się. Podobnie, jadąc w porze wakacji na Karaiby, należy liczyć się z huraganami i pobytem w schronie przeciw huraganowym zamiast na plaży.

3. Konsultacja lekarska

Sprawy zdrowotne to tylko informacja o tym, jak wygląda sytuacja zdrowotna i opieka medyczna w danym kraju. Warto jeszcze przed wyjazdem znać swój stan zdrowia.