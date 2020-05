Medyczna marihuana wróciła już do aptek?

Pacjenci w ostatnim czasie skarżyli się na brak medycznej marihuany w aptekach. Ministerstwo Zdrowia przekonuje, że surowiec farmaceutyczny niezbędny do sporządzenia leku na bazie marihuany, już powinien być dostępny w aptekach.

"Surowiec farmaceutyczny niezbędny do przygotowania tzw. medycznej marihuany, będzie dostępny w aptekach w połowie maja" - informuje Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na zapytanie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka o dostępność medycznej marihuany w aptekach.

Na brak suszu konopnego w całej Polsce skarżyli się pacjenci, którzy nie mogli zrealizować recept. Przedstawiciele producenta tłumaczyli, że popyt na susz przewyższył podaż.

Resort wyjaśnia, że „powstawanie niedoborów rynkowych surowców farmaceutycznych, w tym ziela konopi innych niż włókniste nie zawsze jest możliwe do przewidzenia, a w dużej mierze zależy od czynników losowych, związanych z opóźnieniami dostaw czy problemów produkcyjnych."

MZ podaje, że do URPL zostało złożonych 14 wniosków o dopuszczenie do obrotu surowca farmaceutycznego niezbędnego do sporządzenia medycznej marihuany. Obecnie dopuszczonych zostało 6, a 8 jest w trakcie rozpatrywania.

