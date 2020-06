Merck i Twitch globalnie edukują o stwardnieniu rozsianym

Merck, firma naukowo-technologiczna, ogłosiła nawiązanie innowacyjnej współpracy z Twitch, serwisem internetowym i społecznością zrzeszającą osoby zainteresowane transmisją rozgrywek w tzw. formacie multiplayer, w zakresie zwiększania globalnej świadomości na temat stwardnienia rozsianego (SM).

Wyniki, ostatnio przeprowadzonego przez Brytyjskie Towarzystwo SM (MS Society UK), badania sugerują, iż 3 na 5 osób z SM doświadcza samotności z powodu choroby. Aby pokonać bariery społeczne prowadzące do samotności i izolacji, należy promować grupy wsparcia i stworzyć wspólną społeczność pacjentów.

Oficjalne hasło Światowego Dnia SM obchodzonego w latach 2020–2022 brzmi: "SM. Więzi, kontakty, relacje" (MS Connections).

Zainicjowany przez Międzynarodową Federację Stwardnienia Rozsianego (MSIF, MS International Federation) i jej członków, Światowy Dzień SM jest obchodzony co roku 30 maja. Podejmowane tego dnia aktywności na całym świecie mają zwrócić uwagę na mniej widoczne oblicze stwardnienia rozsianego.

W trakcie 8-godzinnej transmisji na żywo realizowanej w Światowym Dniu SM z udziałem influencerów platformy Twitch, gości specjalnych, w tym Luke’em Thomasem, Director of Fundraising and Engagement, MSIF, Dr. Wallacem Brownlee, neurologiem zajmującym się chorymi z SM, pracującym w National Hospital for Neurology and Neurosurgery w Londynie oraz trzema pacjentami z SM, Merck wspólnie z platformą Twitch zbliżą wirtualnie do siebie chorych na SM i będą budować świadomość na temat choroby, aby pomóc w walce ze stygmatyzacją pacjentów. Transmisja na żywo zostanie również wykorzystana jako platforma do pozyskania środków finansowych na rzecz MSIF.

Merck ogłosił, że przekaże 1 euro (łącznie do 50 000 euro) na rzecz MSIF za każdy ponownie udostępniony post, który w Światowym Dniu Stwardnienia Rozsianego zostanie opublikowany w ramach globalnych profili Merck Healthcare na Twitterze lub LinkedIn wraz z duetem hashtagów #MSConnections i #MSInsideOut. Akcja będzie mieć miejsce dokładnie 30 maja br.

Środki pozyskane za pośrednictwem mediów społecznościowych i wydarzenia transmitowanego na żywo na platformie Twitch zostaną przekazane na rzecz zainicjowanego przez MSIF – Programu Podejmowania Świadomych Decyzji, który pomoże połączyć społeczności SM na całym świecie. Dzięki temu chorzy na SM uzyskają za darmo dostęp do najlepszych informacji, co pomoże im w podejmowaniu świadomych decyzji jeśli chodzi o ich zdrowie i życie.