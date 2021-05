Mieszanie szczepionek: to nielogiczne

Na szczepieniu drugą dawką pielęgniarka trzymająca moje dokumenty powiedziała do szczepiącej: "Słuchaj, przecież tu jest AstraZeneka". Ta odpowiedziała: "Ja już dałam Pfizera" - relacjonuje Interii pani Beata.

Nauczycielkę, panią Beatę w lutym zaszczepiono preparatem AstraZeneca. W maju otrzymała drugą dawkę, ale przez pomyłkę, tym razem był to Pfizer.

- Weszłam do gabinetu, gdzie wykonywano szczepienia. Jedna pielęgniarka posadziła mnie na krzesło, druga wzięła dokumenty. Na szczepieniu drugą dawką pielęgniarka trzymająca moje dokumenty powiedziała do szczepiącej: "Słuchaj, przecież tu jest AstraZeneca". Ta odpowiedziała: "Ja już dałam Pfizera". Nie mogę uwierzyć w to, że coś takiego się stało - relacjonuje Interii pani Beata.

Co na to lekarze?

- Później poszłam do lekarza kwalifikującego. Kilka osób zebrało się w gabinecie i powstał raport ze zdarzenia, w którym zapisano, że doszło do omyłkowego zaszczepienia Pfizerem. Postanowiono również, że sprawdzą mi poziom przeciwciał, a badanie zostanie powtórzone za miesiąc. Skonsultowano się z wirusologiem i zapewniono mnie, że te szczepionki będą współgrać - opowiada kobieta.

- W tym przypadku doszło do oczywistej pomyłki, ale możliwe, że w przyszłości mieszanie preparatów różnych producentów zostanie dopuszczone. Niedługo możemy osiągnąć stan, w którym takie rozwiązanie będzie nawet preferowane - mówi portalowi Interia Bartosz Fiałek, popularyzator wiedzy medycznej.

- Jeżeli mówimy o tym konkretnym przypadku, należy uznać, że badania laboratoryjne oraz doświadczenie kliniczne z innych krajów nie wskazują na wystąpienie problemu w tym zakresie. Wydaje się również, że w przypadku podania preparatów dwóch innych producentów, nie powinno być problemu, jeżeli chodzi o ochronę przed zachorowaniem na COVID-19 - będzie ona akceptowalna i wysoka. Dwie dawki to dwie dawki - uspokaja lekarz.

Ekspert: to dwa różne szczepienia

Jak wyjaśniał Rynkowi Zdrowia dr Paweł Rajewski, konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych w woj. kujawsko-pomorskim, szczepienie się inną szczepionką drugą dawką nie jest logiczne.

- Od dawien dawna jest przyjęty taki schemat, że cały cykl szczepień jest wykonywany tą samą szczepionką, tej samej firmy. Rozwiązanie to wynika z różnej immunogenności szczepień i różnych właściwości szczepień - zaznacza ekspert.

Dodaje: - W odniesienie do szczepionek przeciwko Covid-19 trzeba wziąć pod uwagę, że jedna z tych proponowanych przez Niemcy szczepionek, AstraZeneca jest wektorowa, druga - Pfizer czy Moderna to szczepionki oparte mRNA. Są to dwa zupełnie różne szczepienia, więc zawsze powinna być kontynuacja tą sama szczepionką.

Brytyjczycy rekomendują: podać najbardziej podobną alternatywę

Brytyjska Public Health England rekomenduje obecnie nie zamieniać preparatów, chociaż badania w tym zakresie są w toku.

"W związku z tym należy dołożyć wszelkich starań, aby ustalić, którą szczepionkę dana osoba otrzymała w pierwszej dawce i ukończyć 2-dawkowy kurs szczepienia tą samą szczepionką. W przypadku osób, które rozpoczęły schemat szczepienia i zgłaszają się na szczepienie w miejscu, w którym nie jest dostępna ta sama szczepionka, na przykład jeśli dana osoba otrzymała pierwszą dawkę za granicą lub jeśli nie wiadomo, jaki produkt otrzymała jako pierwszy, w takich okolicznościach rozsądne jest zaproponowanie jednej dawki lokalnie dostępnego produktu w celu uzupełnienia schematu" - czytamy w zaleceniach.

Jeżeli dana osoba otrzymała za granicą pierwszą dawkę szczepionki COVID-19, która jest również dostępna w Wielkiej Brytanii, powinna otrzymać tę samą szczepionkę w drugiej dawce, pod warunkiem, że spełnia brytyjskie kryteria kwalifikujące (zgodnie z wytycznymi JCVI).

Jeśli szczepionka, którą otrzymała w pierwszej dawce, nie jest dostępna w Wielkiej Brytanii, należy zaproponować najbardziej podobną alternatywę.

Jakie są alternatywy?

Poszczególne grupy szczepionek to:

− wektorowe: AstraZeneca, Covishield

− mRNA: Pfizer, Moderna

− cały inaktywowany koronawirus: Sinopharm, Sinovac, Covaxin

Pozostałe szczepionki oparte na adenowirusach (Jansen, Sputnik, CanSinoBio) wykorzystują inne wektory i dlatego nie są immunologicznie takie same jak szczepionki wektorowe AstraZeneca lub Covishield. Ponieważ jednak wszystkie te szczepionki, jak również szczepionka Novavax, oparte są na białku szczytowym, szczepienie można ukończyć stosując dowolną z lokalnie dostępnych szczepionek.