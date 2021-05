Minister o szczepieniach osób niepełnosprawnych: ma być łatwiej

Minister Michał Dworczyk zapowiedział cztery rodzaje ułatwień przy szczepieniu na covid-19 niepełnosprawnych.

Po 10 maja wprowadzamy ułatwienia dla osób niepełnosprawnych w dostępie do szczepień przeciwko COVID-19. Będą cztery rozwiązania - powiedział Michał Dworczyk, szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. szczepień podczas piątkowej (30 maja) konferencji prasowej.

Podkreślił, że dziś jest ten moment kiedy można wyjść naprzeciwko postulatom środowisk osób niepełnosprawnych.

- To były bardzo trudne decyzje, rzeczywiście kilkadziesiąt organizacji skupiających osoby niepełnosprawne zwracało się z postulatami o priorytetowe traktowanie przy szczepieniach. My w konsultacjach z Radą Medyczną przedstawialiśmy program szczepień skonstruowany w taki sposób, żeby po pierwszym kwartale szczepić jak najszybciej populacyjnie - mówił.

Cztery rodzaje ułatwień

- Dzisiaj już widzimy ten moment, za dziesięć dni, wszyscy dorośli Polacy będą mieli wystawione e-skierowania, będą mogli się rejestrować na szczepienie. Działa w Polsce 7 tys. takich punktów. Ten proces rejestracji zakończy się i będzie można skupić się na potrzebach osób niepełnosprawnych - podkreślił Dworczyk.

Dodał: - Dzisiaj na spotkaniu ze środowiskami osób niepełnosprawnych przedstawiliśmy cztery rozwiązania, które będziemy chcieli od 10 maja wprowadzać w życie, a które wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom i trochę ułatwią dostęp do szczepień wszystkim tym osobom.

Po pierwsze chcemy, żeby dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności od 10 maja w punktach szczepień powszechnych a przypomnę, że docelowo będzie ponad 630 takich punktów, przynajmniej po jednym w każdym powiecie, żeby w tych punktach miały pierwszeństwo w szczepieniach – podkreślił.

Szczepienia w ośrodkach

Jak wyjaśnił minister Dworczyk będzie to polegać na tym, że taka osoba wraz z opiekunek lub opiekunami nie będzie musiała umawiać się czy to za pośrednictwem infolinii czy elektronicznego formularza, tylko będzie mogła przyjechać do takiego punktu szczepień powszechnych i pozarejestrowaniu się w recepcji od razu będzie przyjmowała szczepienie.

- Dotyczy to zarówno osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak i opiekuna bądź opiekunów. To będzie bardzo proste, nie będzie wymagało żadnych dokumentów, tylko oświadczenia – podkreślił.

Po drugie – jak mówił Dworczyk – od 10 maja rozpocznie się szczepienie w ośrodkach opieki i aktywności osób niepełnosprawnych tzn. w warsztatach terapii zajęciowej, w zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach integracji społecznej. Te ośrodki będą mogły zamawiać szczepienia, tak jak to było wcześniej w wypadku DPS-ów, nie tylko dla podopiecznych, ale też dla opiekunów tych osób i swoich pracowników.