Mysimba, Saxenda. Xenical. Pacjentka: nie każdego stać na leki na odchudzanie

Pacjentka domaga się refundacji leków "na otyłość", w tym orlistatu czy liraglutydu. Według resortu zdrowia, tabletka nie jest remedium na utratę wagi czy otyłość. - Wpierw trzeba włożyć trochę wysiłku w zmianę stylu życia: dietę oraz aktywność fizyczną - odpowiada.

Do ministra zdrowia napisała pacjenta, która postuluje i domaga się refundacji leków "na otyłość": Mysimba (chlorowodorek naltreksonu i chlorowodorek bupropionu), Saxenda (liraglutyd) i Xenical (orlistat).

Podała przy okazji ceny preparatów. I tak: Mysimba to koszt ok. 448 zł za opakowanie 112 tabletek, Saxenda - ok. 400 - 600 zł 3 wstrzykiwacze 3 ml oraz Xenical - ok. 200 –400 zł za 84 sztuki.

"Otyłość jest chorobą przewlekłą (cywilizacyjną) skracającą oczekiwany okres długości życia. (...) Zwrócę uwagę, że nie każdego obywatela stać na tak drogie leki czy nie ma możliwości aktywności fizycznej czy zbilansowaną dietę czy skorzystanie z usług diabetologa i dietetyka w związku z licznymi schorzeniami. Mając na uwadze, że otyłość jest chorobą cywilizacyjną wnoszę o redukcję cen leków na kwotę co najmniej 50 złotych (na refundację) lub kwotę mniejszą celem sprawniejszego wyleczenia z otyłości i powikłań otyłości" - napisała.

Zmienić styl życia

Od 1 stycznia 2021 roku nie jest objęty refundacją żaden lek stosowany wyłącznie w terapii otyłości.

Jednocześnie refundowane są leki stosowane w stanie przedcukrzycowym (metformina w połączeniu z dietą i aktywnością fizyczną) oraz leki stosowane w terapii cukrzycy typu 2, które wspomagają utratę masy ciała i w związku z tym umożliwiają lepszą kontrolę choroby.

Później resort przytoczył fragmenty ChPL trzech wymienionych przez pacjentkę leków. I tak: lek Mysibma został zarejestrowany do stosowania jako uzupełnienie diety o obniżonej kaloryczności i przy zwiększonej aktywności fizycznej w celu obniżenia masy ciała, jeśli u pacjenta występuje jedna lub więcej chorób towarzyszących otyłości.

Podobnie Sexenda (liraglutyd) jest zarejestrowana do stosowania wraz z dietą o obniżonej kaloryczności i przy zwiększonej aktywności fizycznej w celu kontroli masy ciała, z przynajmniej jedną chorobą współistniejącą związaną z nieprawidłową masą ciała.