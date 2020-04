MZ: będą wytyczne, jaka powinna być maseczka i gdzie ją nosić

Obecne przepisy dotyczące obowiązku zasłaniania nosa i twarzy mogły nie być do końca klarowne, dlatego resort zdecydował się je zmodyfikować. Rozporządzenie dotyczące tego obowiązku zostanie znowelizowane w ciągu najbliższej doby - zapowiedział rzecznik MZ.

Podczas konferencji prasowej Wojciech Andrusiewicz przyznał, że obecne przepisy mogły nie być do końca klarowne, dlatego resort zdecydował się je zmodyfikować.

- My mówimy o konieczności zasłaniania nosa i twarzy - to będzie doprecyzowane. Jednocześnie maseczki mają chronić innych przed zakażeniem koronawirusem, jeśli to my jesteśmy zarażeni i przechodzimy chorobę bezobjawowo - tłumaczył rzecznik ministerstwa zdrowia.

14 kwietnia resort zdrowia ma udostępnić poradnik, w którym każdy zainteresowany będzie mógł nauczyć się tworzenia własnej maseczki.

- To musi być kilka warstw materiału ochronnego. Chodzi o to, żebyśmy mogli w niej także normalnie oddychać. Jednocześnie musi ona mieć zauszniki, aby przylegała do twarzy - wyjaśniał.

Wcześniej zapowiedział to wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. - Ta zmiana pojawi się przed czwartkiem (16 kwietnia), czyli przed dniem, kiedy przepisy dotyczące noszenia masek poza miejsce zamieszkania mają wejść w życie.

Obecnie nie jest jasne czy maseczkę na przykład należy nosić w aucie, gdy nie ma w nim nikogo poza kierowcą. Zdaniem prawników, rządowe rozporządzenie sugeruje, że każdy, kto opuszcza swój dom, musi zasłonić twarz.

Więcej: wiadomosci.wp.pl