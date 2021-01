MZ: dotychczas odnotowano 37 NOP

Liczba zaszczepionych przekroczyła 250 tys. osób - poinformował 12 stycznia resort zdrowia. Do Polski dotarło już ponad milion dawek szczepionki.

Do tej pory liczba dawek szczepionki dostarczona do Polski wynosi 1 051 830, natomiast w rezerwie pozostaje 587 085 dawek szczepionki.

Liczba dawek dostarczonych do punktów szczepienia wynosi 456 915, liczba zutylizowanych dawek to 660. Odnotowano do tej pory 37 niepożądanych odczynów poszczepiennych.