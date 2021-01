MZ: ponad 410 tys. zaszczepionych p/ COVID-19

Ponad 400 tys. zaszczepionych p/ COVID-19 (fot. MZ)

Do tej pory zaszczepionych przeciw COVID-19 zostało 410 480 osób - poinformował 15 stycznia resort zdrowia. Dodał też, że do godz. 10.00 zarejestrowało się na szczepienie 127 796 seniorów 80 plus.

Jak przypomniano - 15 stycznia nastąpiło otwarcie rejestracji dla seniorów 80+ i zgłoszeń dla osób w wieku 18-69 lat. 22 stycznia nastąpi otwarcie rejestracji dla seniorów 70+. Zaś 25 stycznia rozpoczną się szczepienia.

