MZ: powstanie centralny rejestr osób zaszczepionych

Będzie utworzony centralny rejestr osób zaszczepionych, aby m.in. analizować ewentualne niewłaściwe odczyny poszczepienne. Wszystkie te informacje będą gromadzone i jawne na poziomie statystyk - zapowiada minister zdrowia, Adam Niedzielski.

Pracując nad tym dokumentem przyświecały nam 3 ważne hasła. To wiedza, bezpieczeństwo i dobrowolność. To fundamentalne założenia, które pozwolą nam skutecznie przeprowadzić proces szczepień - mówił minister podczas konferencji prasowej (8 grudnia):

"Wiedza jest najważniejsza, bo pozwala podejmować świadome decyzje dotyczące zaszczepienia się. Dlatego naszą rolą jest podjęcie zadania przekonywania do szczepienia na podstawie rzeczowych argumentów, które znajdują potwierdzenie w dorobku naukowym.

Ten pakiet jest kompleksowy. Będziemy tworzyli specjalny serwis poświęcony szczepieniom, by każdy obywatel mógł zdobyć niezbędną wiedzę na temat szczepionki. Dodatkowo będzie uruchomiona również infolinia dla obywatela.

Bezpieczeństwo jest absolutnym priorytetem. Jeżeli jakikolwiek lek wchodzi do Polski, my gwarantujemy jego bezpieczeństwo. To dotyczy dopuszczenia szczepienia do obrotu. Obowiązują tutaj standardowe procedury, które odbywają się z naszym udziałem.

Będzie utworzony centralny rejestr osób zaszczepionych, aby m.in. analizować ewentualne niewłaściwe odczyny poszczepienne. Wszystkie te informacje będą gromadzone i jawne na poziomie statystyk, tak byśmy wszyscy mieli informacje jawną.

Bezpieczeństwo to nie tylko kwestia wytworzenia, dopuszczenia do obrotu oraz monitorowania - to też wyznacznik kryteriów w wyborze kolejnych grup do szczepienia. Gwarantujemy bezpieczeństwo łańcucha dystrybucji".