Na świecie jest 141 potencjalnych szczepionek i 223 leków przeciwko COVID-19

Kalifornijski think tank Instytut Milkena uruchomił na swojej stronie internetowej specjalny licznik pokazujący liczbę opracowywanych przez naukowców preparatów przeciwko COVID-19. Obecne wskazanie licznika to 141 szczepionek oraz 223 leki.

Walki z COVID-19 na razie nie wygrywamy, ale powodów do optymizmu dostarcza bezprecedensowy wysiłek na froncie badawczo-rozwojowym - pisze "Dziennik Gazeta Prawna". Obecnie zgłoszono do badań 141 szczepionek i 223 leki.

Jak czytamy, powodów do pesymizmu – a przynajmniej głębokiej pokory – powinien dostarczać fakt, że wciąż nie udało nam się ujarzmić wielu innych wirusów, np. HIV. W przypadku tego patogenu opracowanie skutecznych leków zajęło wiele lat. I chociaż równie wiele pracy włożono w szczepionkę, to sukces w tej materii ciągle się nam wymyka. Nie dalej jak w lutym fiaskiem zakończyły się największe od lat badania kliniczne jednego z preparatów.

Mimo to jeśli idzie o SARS-CoV-2, to najwięcej dobrych informacji dochodzi właśnie z frontu szczepionkowego. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik branża biotechnologiczna była w stanie dość szybko opracować i wstępnie sprawdzić potencjalne preparaty. Dzięki temu już teraz trwają lub lada moment zaczną się badania kliniczne 10 z nich (informacja za WHO): kilku na Zachodzie i kilku w Chinach.

Najbardziej zaawansowane pod tym względem są prace nad szczepionką opracowaną wspólnie przez amerykańską firmę Moderna oraz Instytut Badań nad Alergią i Chorobami Zakaźnymi (NIAID; jest to podległa amerykańskiemu odpowiednikowi ministerstwa zdrowia agencja badawcza).

Niedawno opublikowano niepełne wyniki pierwszej fazy badań klinicznych, podczas której oceniane jest bezpieczeństwo preparatu; zaczyna się również gromadzić informacje co do dawkowania. Ponieważ są zachęcające, firma ruszyła z przygotowaniami do drugiej fazy.

Dobra wiadomość jest taka, że u większości uczestników badania (Moderna nie podała bowiem wyników dla wszystkich) pojawiła się odpowiedź immunologiczna, a więc organizm na szczepionkę zareagował. Przedstawiciele firmy zapewniają, że odpowiedź jest zbliżona do tego, co rejestruje się u osób, które przeszły zakażenie SARS-CoV-2. Natomiast zła wiadomość jest taka, że u czworga zarejestrowano niepożądane efekty uboczne. Jeden z uczestników badania krótko po szczepieniu bardzo osłabł i dostał 40-stopniowej gorączki; nie trwało to jednak dłużej niż dobę.

Więcej: https://serwisy.gazetaprawna.pl/