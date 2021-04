Nadal jemy pestycydy. Dimetoat i glifosat w polskiej żywności

Dopuszczalny poziom pestycydów został przekroczony w 5,7% badanych próbek produktów z Polski. Gorsze wyniki odnotowano tylko w przypadku Cypru i Malty.

W kwietniu br. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował wyniki badań produktów spożywczych pod względem pozostałości pestycydów. Próbki do badań były pobrane w 2019 roku (The 2019 European Union report on pesticide residues in food).

W zestawieniu 30 państw, w którym analizowano próbki produktów pod kątem przekroczenia norm ilości pestycydów (MRL, Maximum Residue Level), Polska zajęła niechlubne trzecie miejsce. Dopuszczalny poziom pestycydów został przekroczony w 5,7% wszystkich badanych polskich próbek. Więcej wykryto w próbkach produktów pochodzących z Cypru i Malty.

Dimetoat w produktach żywnościowych

Jedną z najczęściej wykrywanych substancji w produktach, nie tylko polskich, był dimetoat. Jest to substancja czynna wycofana ze stosowania w środkach ochrony roślin od 30 czerwca 2020 roku. Ponieważ badano produkty pobrane w 2019 roku, jej stosowanie było jeszcze legalne.

Jego obecność została zgłoszona w 126 próbkach (0,18%), które obejmowały 34 artykuły spożywcze oraz czereśnie (12 próbek). Najwięcej jest go w kapuście pekińskiej (11 próbek), papryce słodkiej i ostrej (9 próbek), pomidorach (8 próbek) i fasoli długiej (8 próbek).

Wśród krajów, które najczęściej raportowały przekroczenia obecności dimetoatu, są Włochy (16 próbek), Dominikana (13 próbek), Polska (12 próbek), Grecja (10 próbek) i Turcja (10 próbek).

EFSA zaleca monitorowanie obecności tej substancji oraz ometoatu, który jest metabolitem dimetoatu.

Glifosat w siemieniu lnianym

Przeanalizowano również produkty pod kątem obecności glifosatu. Ogółem przebadano 13.336 próbek różnych produktów spożywczych (w tym produktów przetworzonych). Wśród nich było 165 próbek żywności dla niemowląt i 1028 próbek żywności pochodzenia zwierzęcego (w tym miód).

Pozostałości glifosatu nie zostały określone ilościowo w żadnych próbkach żywności dla niemowląt.

Przekroczenia MRL stwierdzono w próbkach z Polski (6 próbek) i po 1 z państw: Chorwacja, Francja, Niemcy, Litwa, Holandia i Hiszpania. Najwyższy wskaźnik występowania odnotowano siemieniu lnianym.

Co jeszcze wykryto w produktach?

- nikotynę w 19 próbkach (0,5%), głównie w uprawach liściastych (sałata, roszponka, szpinak, jarmuż);

- chlordekon w 18 próbkach (0,3%), głównie w korzeniach manioku z francuskich terytoriów zamorskich;

- antrachinon w 66 próbkach (0,2%), głównie w herbatach pochodzących z Chin (27 próbek) oraz napojów z dodatkiem Yerba Mate z Argentyny (8 próbek);

- karbendazym w 119 próbkach (0,2%), głównie w papryce chili (15 próbek z Ugandy), ryżu (20 próbek, głównie z Indii i Pakistanu) oraz fasola strączkowa - 9 próbek z Kenii.