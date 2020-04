Naukowcy z USA: hydroksychlorochina nas rozczarowała

Największe jak dotąd badanie przeprowadzone wśród pacjentów zakażonych COVID-19, nie wykazało żadnych korzyści z przyjmowania hydroksychlorochiny. - Wszyscy jesteśmy rozczarowani tymi wynikami - powiedział jeden z amerykańskich naukowców.

Jak informuje "Business Insider", badanie hydroksychlorochiny objęło 368 pacjentów przebywających w amerykańskich szpitalach dla weteranów i zakażonych koronawirusem. Jest to do tej pory największa grupa, która mogła testować ten lek. Niestety naukowcy stwierdzili, że liczba zgonów wśród pacjentów otrzymujących hydroksychlorochinę była większa, niż w przypadku osób, które otrzymały standardowe leczenie: 28 proc. pacjentów, którzy brali lek na malarię zmarła, w porównaniu do 11 proc. pacjentów, którzy go nie brali.

Z kolei połączenie hydroksychlorochiny i azytromycyny skutkowało 22 proc. śmiertelnością wśród tych pacjentów, jednak w przypadku tej mieszanki leków, naukowcy nie mogli wykluczyć innych czynników, które mogły mieć wpływ na wyższą śmiertelność tej grupy chorych.

Ponadto naukowcy stwierdzili, że przyjmowanie hydroksychlorochiny nie zmniejszało objawów ze strony układu oddechowego, a więc nie zmniejszyło zapotrzebowania pacjentów na respiratory. Chociaż na sprawdzenie skutków ubocznych leczenia jest za wcześnie, to naukowcy zauważyli u części pacjentów symptomy, które mogą świadczyć o zaburzeniu pracy innych narządów.

- Wszyscy jesteśmy rozczarowani tymi wynikami. Myślę, że ludzie zdadzą sobie teraz sprawę, że testowanie leków jest konieczne, by potwierdzić ich skuteczność w leczeniu danej choroby - dodała w rozmowie z AP doktor Nasia Safdar z Uniwersytetu w Wisconsin (USA). Tym samym podtrzymana zostanie decyzja amerykańskiego National Institutes of Health, który z powodu braku wiarygodnych danych, nie zaleca stosowania hydroksychlorochiny w leczeniu COVID-19.

Jak dodaje gazeta.pl, szpitale w Szwecji (poza tymi prowadzącymi badania kliniczne) nie mogą podawać pacjentom tego leku właśnie z powodu dużego ryzyka skutków ubocznych. Natomiast w Polsce chlorochina w leczeniu COVID-19 stosowana jest obecnie w warunkach szpitalnych pod ścisłą kontrolą lekarską.