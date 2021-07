Naukowiec: pierwsza osoba, która dożyje 1000 lat, jest już wśród nas

Są ludzie, którzy nie tylko żyją wyjątkowo długo, ale także żyją bez wielu przewlekłych chorób, pomimo że nie prowadzą zbyt zdrowego stylu życia. Czy można opracować terapię, która naśladowałaby DNA stulatków?

Na łamach WebMD opisano naukowe dywagacje czy skupiać się na chorobach czy na samym procesie starzenia, by udzielić odpowiedzi czy możliwe jest znalezienie leku na nieśmiertelność?

Dr Aubrey de Grey, biomedyczny gerontolog, współzałożyciel Fundacji Badawczej SENS, która finansuje badania nad hamowaniem procesu starzenia się, zwrócił uwagę na przekonanie, że pierwsza osoba, która dożyje 1000 lat, jest już wśród nas. Uważa, że ​​nie ma ograniczeń co do tego, jak długo możemy żyć. To jedynie problem tego, jakie leki opracujemy w przyszłości.

W publikacji przywołano przekład "nieśmiertelnej" meduzy Turritopsis dohrnii. Jest to jedyne zwierzę, które może oszukać śmierć, cofając się z dorosłości z powrotem do stadium polipa, gdy grozi mu niebezpieczeństwo lub głód. Naukowcy przypuszczają, że pod wodą mogą istnieć jeszcze inne organizmy wiodące życie wieczne. Niektóre małże morskie mogą żyć ponad 500 lat.

DNA stulatków jako wzór do naśladowania

Wśród ludzi naukowcy badali "super-starych" ludzi, którzy nie tylko żyją wyjątkowo długo, ale także żyją bez wielu przewlekłych chorób, które nękają ich rówieśników. Dzieje się tak pomimo tego, że mają te same złe nawyki, co wszyscy inni.

Dane pokazują, że osoby w wieku od 95 do 112 lat zachorowały na raka, choroby serca, cukrzycę, osteoporozę i udar mózgu do 24 lat później niż osoby o średniej długości życia. Ustalenie, dlaczego tak się dzieje, może utorować drogę do powstania ukierunkowanej terapii genowej, która naśladowałaby DNA stulatków i innych interwencji terapeutycznych naśladujących skutki spowolnionego starzenia.

"Traktowanie starzenia się w ten sposób może przynieść większe korzyści niż ukierunkowanie na poszczególne choroby. To dlatego, że nawet jeśli uda się uniknąć jakichkolwiek chorób, ostatecznie nie ma ucieczki przed starością" - przekonują.

Metformina eliksirem na starzenie się?

Innym z kierunków badawczych jest ocena działania metforminy. Badanie TAME (Targeting Aging with Metformin) ma na celu wykazanie, że metformina - tani i powszechnie przepisywany lek na cukrzycę, może być również eliksirem przeciwstarzeniowym.

Badanie TAME jest obecnie w fazie III. Wcześniejsze badania wykazały, że osoby z cukrzycą typu 2, które przyjmują metforminę, mają niższą śmiertelność z jakiejkolwiek przyczyny w porównaniu z rówieśnikami, którzy nie przyjmują tego leku. Wydaje się również, że metformina pomaga ograniczyć występowanie chorób związanych z wiekiem, w tym chorób serca, demencji i choroby Alzheimera.

Może również obniżyć ryzyko wielu rodzajów raka, a także zwiększyć szanse na przeżycie. Obserwacje poczynione od początku pandemii COVID-19 sugerują, że osoby, które zakażą się wirusem podczas przyjmowania metforminy, rzadziej lądują w szpitalu lub umierają z tego powodu.

Długość zdrowia – okres życia wolnego od choroby

Niektórzy badacze twierdzą, że tylko „długość zdrowia” – okres życia wolnego od choroby – jest warta przedłużenia. Oczywiście zdrowy styl życia może przedłużyć życie większości ludzi o lata i faktycznie poprawić starzenie się komórek. Niektóre z największych korzyści płyną z rzucenia palenia lub niepalenia, ponad 5,5 godziny aktywności fizycznej tygodniowo i utrzymywania normalnej wagi.

Również leki mogą tak działać, przerywając typowe markery starzenia, w tym długość telomerów, stany zapalne, stres oksydacyjny i wolniejszy metabolizm komórek.

Pod wpływem uszkodzeń DNA i stresów komórki ulegają degradacji i ostatecznie przestają się namnażać, ale nie umierają. Jedną z głównych cech starzenia się jest rosnący zapas tych starzejących się komórek.Im starszy układ odpornościowy, tym trudniej się ich pozbyć. Niektórzy eksperci twierdzą, że wypłukanie nagromadzonych zanieczyszczeń może być jednym ze sposobów zapobiegania starzeniu. Twierdzą, że można to zrobić za pomocą leków.

Połączenie dazatynib-kwercetyna pozwoliło pozbyć się starych komórek

Dr James Kirkland z Kliniki Mayo jest jednym z naukowców badających tę teorię. Podał mieszankę leku przeciwnowotworowego dasatynibu i przeciwutleniacza - kwercetyny, osobom z cukrzycową chorobą nerek. Niewielkie badanie kliniczne I fazy wykazało, że połączenie dazatynib-kwercetyna pozwoliło pozbyć się starzejących się komórek w tkankach osób z chorobą. Naukowcy nie wiedzą jeszcze, czy wyniki przełożą się na przedłużoną młodość.

W innym niedawnym badaniu naukowcy zastosowali terapię tlenową do zwalczania starzejących się komórek. Trzydziestu pięciu dorosłych w wieku 64 lat i starszych otrzymało terapię tlenową w komorze ciśnieniowej. Po 60 codziennych sesjach wykazali spadek starzejących się komórek i poprawę długości segmentów telomerów jako wskaźnika starzenia się.

Naukowcy szukają również technologii edycji genów CRISPR do leczenia przeciwstarzeniowego, ale jak dotąd testy są przeprowadzane tylko na myszach.