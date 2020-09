Niemcy: test na koronawirusa od 1 września dostępy w aptekach

Firma Adversis Pharma wspólnie z Centrum Biotechnologii Uniwersytetu w Lipsku (Niemcy) opracowała test na przeciwciała koronawirusa. Od 1 września ma być dostępny w aptekach.

To pierwszy test na przeciwciała koronawirusa opracowany w Saksonii. Od wtorku, 1 września, ma być dostępny w aptekach pod nazwą „AProof”.

Według naukowców, test może być z powodzeniem przeprowadzany w warunkach domowych – w zestawie znajduje się wszystko, co jest w tym celu niezbędne.

Prof. Jörg Gabert z Adversis Pharma wyjaśnia, jak to zrobić:

"po nakłuciu przy pomocy lancetu należy umieścić dwie, trzy krople krwi na papierze filtracyjnym. Następnie należy go suszyć przez 20 do 40 minut. Wysuszony papier należy włożyć do małej torebki foliowej i wysłać w dołączonej kopercie zwrotnej. Test trafi wówczas do laboratorium. Pacjent może zarejestrować się przez internet i po 24-48 godzinach sprawdzić wynik testu za pomocą osobistego kodu".

Jak mówi prof. Ralf Hoffmann z Uniwersytetu w Lipsku, test nie daje stuprocentowej pewności. Zdarzają się wyniki dodatnie, które nie odpowiadają stanowi faktycznemu. - Pracujemy nad ich weryfikacją i wykluczeniem. Tym niemniej, test jest bardzo wiarygodny - zapewnia.

Więcej: dojczland.info