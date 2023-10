Normy TSH w różnym wieku. Analiza wyników

TSH (tyreotropina) to hormon wytwarzany przez przysadkę mózgową. Na podstawie jego poziomu w surowicy możliwa jest diagnostyka chorób i dysfunkcji tarczycy. Interpretacja wyniku powinna jednak uwzględniać czynniki, które mogą wpływać na tymczasowy wzrost poziomu hormonu. Wartości TSH są również zmienne w zależności od wieku, ogólnego stanu zdrowia i ciąży.

TSH – jaką pełni funkcję w organizmie?

Tyreotropina (TSH) to hormon produkowany przez przysadkę mózgową. Pełni w organizmie bardzo ważną funkcję i jest niezbędny do funkcjonowania tarczycy – stymuluje narząd do produkcji własnych hormonów: FT3 i FT4. Poziom hormonu pozwala ocenić pracę tarczycy i wykryć dysfunkcje w postaci nadczynności lub niedoczynności. Oznaczenie TSH we krwi umożliwia również diagnostykę chorób narządu, np. chorobę Gravesa-Basedowa.

Co wpływa na poziom TSH?

Wpływ na poziom TSH ma wiele czynników i stanów patologicznych, które nie zawsze są związane z dysfunkcją tarczycy. Do zmiany wartości TSH w surowicy może dojść na skutek infekcji bakteryjnej, wirusowej lub grzybiczej. Wzrost poziomu hormonu jest obserwowany również w trakcie przyjmowania niektórych leków (dopaminy, propranololu, glikokortykosteroidów, biotyny). Na wynik wpływ mają także stres, wysiłek fizyczny, a nawet dieta (w której dominują warzywa kapustne). Czynniki te mają jednak działanie tymczasowe, a po ich ustaniu poziom TSH zazwyczaj wraca do normy.

Normy TSH – jak czytać wyniki?

Zakres referencyjny poziomu tyreotropiny w surowicy dla osoby dorosłej powinien mieścić się w zakresie 0,4–4,0 mlU/l. Eksperci podkreślają jednak, że przyjęte wartości są umowne, a interpretacja wyniku powinna być dla każdego indywidualna. Warto wspomnieć o normach wiekowych TSH. Uwzględniają one zmienny poziom hormonu w zależności od wieku pacjenta. W przypadku kobiet spodziewających się dziecka normy wiekowe TSH uwzględniają wiek ciąży.

Warto również wiedzieć, że sam wynik TSH nie jest wystarczającą informacją do oceny pracy tarczycy. Wynika to z tzw. sprzężenia zwrotnego, które zachodzi pomiędzy hormonami. Tyreotropina, FT3 i FT4 wzajemnie wpływają na swoje stężenie we krwi. Wiarygodna analiza wyników uwzględnia więc – oprócz TSH – oznaczenie poziomu FT3 i FT4. Jedynie całościowy panel tarczycowy pozwala ocenić, czy poziom hormonów jest prawidłowy, czy jednak wymaga ustabilizowania i interwencji specjalisty.

Badanie poziomu hormonów tarczycy powinno być wykonywane profilaktycznie raz w roku. Wynik badania (nawet ten mieszczący się w podanych przez laboratorium normach) należy skonsultować z lekarzem rodzinnym lub ze specjalistą endokrynologiem.