Obecny i b. marszałek Senatu razem udali się na szczepienie

Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki oraz Marszałek Senatu IX kadencji Stanisław Karczewski, jako praktykujący lekarze, zostali 29 grudnia br. zaszczepieni na COVID-19 w CSK MSWiA w Warszawie. Obaj zaapelowali do Polaków, by zdecydowali się na szczepienie.

Podczas briefingu prasowego marszałkowie przekonywali, że szczepionka jest dobrze opracowana, przebadana i bezpieczna.

- Szczepionki, które w tej chwili przychodzą do Polski, to jest najlepsza, najszybsza droga do powrotu do normalnego życia. Zaszczepiliśmy się relatywnie wcześnie jako czynni lekarze, stykamy się z pacjentami covidowymi, dlaczego byliśmy w tej pierwszej grupie - powiedział Tomasz Grodzki.

- Istotą jest, żeby zaszczepić jak najwięcej ludzi i jak najszybciej, jest to trudne, ogromne wyzwanie logistyczne, ale mam nadzieję, że we współpracy całej Unii Europejskiej szczepienia uda się zrealizować jak najszybciej, bo wtedy osiągniemy największy sukces w postaci odporności populacyjnej - dodał.

Stanisław Karczewski również zapewniał, że szczepionka jest bezpieczna: - Jest sprawdzona, przeszła wszystkie fazy badań klinicznych, została zaaprobowana i przyjęta przez amerykańską, europejską, ale również i polską instytucję, która dopuszcza leki do użytku.

Senator Karczewski ocenił, że szczepionki to największy sukces medycyny XX wieku, dzięki któremu bardzo wiele groźnych chorób zakaźnych zostało całkowicie lub prawie całkowicie wyeliminowanych.

Więcej: www.senat.gov.pl/