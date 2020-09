OPZG: brak szczepień w aptekach to brakujące ogniwo systemu

W nawiązaniu do ostatnich wypowiedzi Ministra Zdrowia, zwracamy się z prośbą o spotkanie, w celu omówienia możliwości współpracy i wypracowania aktywności wspierających podnoszenie poziomu wyszczepialności przeciw grypie, tj. wdrożenie opieki farmaceutycznej - informuje OPZG.

"W celu podniesienia poziomu wyszczepialności w naszym społeczeństwie, niezbędne są wieloobszarowe działania, integrujące zarówno podejście edukacyjne, jak i systemowe. Jednym z ważniejszych brakujących ogniw w naszym systemie ochrony zdrowia pozostaje od lat brak możliwości przeprowadzania szczepień w aptekach - napisała organizacja w piśmie do ministra zdrowia" - napisali w liście do ministra zdrowia, Adama Niedzielskiego, organizatorzy Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.

Dodają: - To rozwiązanie, funkcjonujące już w trzynastu europejskich krajach, przynosi pozytywne skutki pod postacią wzrostu liczby wykonanych szczepień - zarówno w aptekach, jak i w przychodniach. Zintegrowane działania środowisk lekarskich i farmaceutycznych pozwalają bowiem na skuteczniejsze dotarcie do społeczeństwa, zwłaszcza do osób z grup ryzyka.

Ponieważ nowy minister zdrowia deklarował, że uważa szczepienia przeciwko grypie za istotny element walki z koronawirusem, a także pozytywnie wypowiadał się co do wdrożenia opieki farmaceutycznej, dlatego też OPZG zwraca się z prośbą o spotkanie, w celu omówienia możliwości współpracy i wypracowania aktywności wspierających podnoszenie poziomu wyszczepialności przeciw grypie, tj. wdrożenie opieki farmaceutycznej.