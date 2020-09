OPZG: kiedy szczepionki trafią do aptek?

Pod koniec pierwszego tygodnia września mają być dostępne szczepionki przeciwko grypie dla seniorów 65+ i 75+ oraz dla pozostałych osób w ramach sprzedaży komercyjnej - informuje Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy.

Od 1 września obowiązuje nowa lista leków refundowanych, na której znalazły się szczepionki przeciw grypie dla rozszerzonych grup: dzieci (od 2 do 5 roku życia), chorych przewlekle (od 18 do 65 roku życia), kobiet w ciąży oraz seniorów 65+.

Szczepionki objęte są 50% refundacją, poza osobami powyżej 75 roku życia, dla których są one bezpłatne. Mimo, że lista wchodzi w życie już od początku września, szczepionki będą pojawiać się w późniejszych terminach - przypomina Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy.

Jak dodaje organizacja, w obecnym sezonie grypowym do naszego kraju ma trafić 1 770 000 dawek przeznaczonych do refundacji oraz sprzedaży komercyjnej. Co roku na rynek sprowadzana jest konkretna liczba szczepionek i liczba ta jest estymowana w stosunku do wyszczepialności społeczeństwa w latach poprzednich.

"Warto jednak zauważyć, że tegoroczne zamówienie realizowane było przed wybuchem globalnej pandemii COVID-19, która spowodowała zwiększenie zapotrzebowania na szczepienia oraz wzrost zainteresowania szczepieniami wśród społeczeństwa. Dostawy będą sukcesywnie trafiały na rynek, aż do listopada" - podano w komunikacie.

Jak wynika z danych Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy szczepienia przeciw grypie będą dostępne:

- dla seniorów 65+ i 75+ – pod koniec pierwszego tygodnia września

- dla osób od 18 do 65 roku życia, chorych przewlekle (po transplantacji narządów, chorujących na niewydolność układu oddechowego, astmę oskrzelową, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, niewydolność układu krążenia, chorobę wieńcową, niewydolność nerek, nawracający zespół nerczycowy, choroby wątroby, choroby metaboliczne, w tym cukrzycę, choroby neurologiczne i neurorozwojowe, w stanach obniżonej odporności, w tym po przeszczepie tkanek i chorujących na nowotwory układu krwiotwórczego) oraz kobiet w ciąży – przełom września i października

dla dzieci od 2 do 5 roku życia – forma donosowa – druga połowa września

- dla pozostałych osób w ramach sprzedaży komercyjnej – pod koniec pierwszego tygodnia września

Więcej: http://opzg.pl/