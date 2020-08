Pacjenci chętnie korzystają z domowej chemioterapii. Ten trend powinien się umacniać

Chemioterapia w warunkach domowych to kontynuacja leczenia rozpoczętego na oddziale dziennym. Pacjent otrzymuje lek w pompce elastomerowej, 1-, 2- lub 5-dobowej oraz dokładne wytyczne jak ma postępować w trakcie leczenia. Specjaliści przekonują, że taki model opieki w onkologii jest korzystny jest korzystny i dla chorych i dla systemu.

Jak przypomniała Iwona Kasprzak, dyrektor Departamentu Gospodarki Lekami NFZ, wprowadzona w br. przez Fundusz chemioterapia w trybie domowym jest rozwiązaniem dedykowanym dla pacjentów z rakiem jelita grubego. Największa grupa osób, które skorzystały z tej możliwości, to osoby starsze, pomiędzy 61. a 80 rokiem życia.

- Byliśmy trochę zaskoczeni, ponieważ sądziliśmy, że zdecydują się na to przede wszystkim młodsi pacjenci, ale widocznie lekarze przekonali starszych chorych, że w dobie pandemii taka forma będzie dla nich bezpieczniejsza - mówiła dyrektor Kasprzak podczas sesji „Onkologia w dobie koronawirusa” w ramach X Letniej Akademii Onkologicznej w Warszawie.

Dodała, że chemioterapią w trybie domowym największą grupę pacjentów obejmuje Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie, inne ośrodki onkologiczne korzystają z tego w mniejszym zakresie. - Mamy jednak nadzieję, że ta możliwość rozpowszechni się w całym kraju i będzie wykorzystywana w większym stopniu - wskazała.

Czy pobyt w szpitalu jest naprawdę konieczny?

- Od lat uważam, że wszystko to, co nie musi być wykonywane w szpitalu, powinno odbywać się w trybie ambulatoryjnym. Takie podejście było niepopularne, bo wiele szpitali nadal zarabia nie na procedurach, ale na hospitalizacji. Od pacjentów, którzy przychodzą do nas na kontynuację chemioterapii wiemy, że z powodu tej samej iniekcji, na okoliczność której leżą u nas dwa razy po dwie godziny, w innych szpitalach spędzają tydzień - mówi prof. Jacek Jassem, kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii GUMed.

Jak zauważa profesor, dopóki NFZ za to płaci, możliwość ta będzie przez szpitale wykorzystywana. Tymczasem onkologia jest dziedziną, w której 90 proc. procedur da się wykonać w trybie ambulatoryjnym.

- W obszarze diagnostyki można na palcach jednej ręki policzyć procedury wymagające choćby jednodniowego pobytu w szpitalu. W obszarze chirurgii onkologicznej bardzo skrócił się czas hospitalizacji po zabiegach, także tych dotyczących np. raka jelita grubego, czy płuca, i zwykle nie przekracza on pięciu dni. Radioterapia jest dziedziną zdecydowanie ambulatoryjną, dlatego zastąpienie hospitalizacji możliwością pobytu hotelowego jest jedną z największych zdobyczy pakietu onkologicznego - zaznacza prof. Jassem.