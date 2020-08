Pacjenci nie zdają sobie sprawy z ryzyka. Specjaliści o medycynie alternatywnej w onkologii

Pacjenci powinni mieć świadomość, że specyfiki, które przyjmują w ramach alternatywnego leczenia, mogą być toksyczne. Onkolodzy zwracają też uwagę na brak przepisów prawnych regulujących działanie podmiotów, które zajmują medycyną alternatywną.

- Wiedza lekarzy o alternatywnych terapiach w onkologii pochodzi od naszych chorych, którzy z nich korzystali - wyjaśniała dr Aleksandra Łacko z Zakładu Leczenia Nowotworów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu podczas sesji "Specjaliści kontra szarlatani" w ramach X Letniej Akademii Onkologicznej w Warszawie.

Jak dodała, warto przy okazji zauważyć, że czymś innym jest medycyna komplementarna, uzupełniająca medycynę konwencjonalną. Praktyki stosowane w jej ramach są szeroko rozpowszechnione i nikomu nie przeszkadzają - są wręcz zalecane choćby w celu zmniejszenia działań niepożądanych leczenia systemowego. To np. joga, techniki medytacyjne, akupunktura.

- Medycyna alternatywna to już zupełnie inna sprawa. Jest to pojęcie bardzo „pojemne”, bo mieści zarówno szamańskie praktyki, jak i terapie, których skuteczność nie została po prostu potwierdzona. Problem polega na tym, że na leczenie przedstawiane jako „naturalne” bądź „integracyjne” zgłaszają się chorzy z rozpoznaniem nowotworu we wczesnym stadium, w którym można jeszcze leczyć radykalnie. I tracą szansę na wyleczenie - zaznaczyła dr Łacko.

Wskazała, że drugim niebezpieczeństwem są interakcje leków przyjmowanych w ramach jednoczesnego leczenia konwencjonalnego i alternatywnego, co może pogłębiać działania niepożądane tradycyjnej terapii. Dochodzi do takich sytuacji, ponieważ chorzy często ukrywają przed swoim lekarzem, że sięgają także po inne metody.

- Jeśli chodzi o problemy etyczne, jednym z nich jest fakt, iż w ośrodkach medycyny alternatywnej pracują lekarze, dla których podstawowymi zasadami w wykonywaniu zawodu powinno być przecież: nie szkodzić i nie kłamać. Tymczasem za duże pieniądze sprzedają obietnice wyleczenia za pomocą metod naturalnych i mało toksycznych, których skuteczność jest udowadniana na podstawie jednostkowych przypadków - przekonywała specjalistka.

Dodała: - Na tym polega zasadnicza różnica pomiędzy medycyną alternatywną, a konwencjonalną. Ta druga oparta jest o dowody naukowe i lepszej opcji na razie nie znamy. Powiedzmy także jasno: nie da się wyleczyć chorego z nowotworem bazując wyłącznie na metodach medycyny naturalnej.